“شاهد” لماذا خرج المعلّق خليل البلوشي غاضباً بعد فوز سلطنة عمان على الهند في تصفيات كأس العالم؟!

اعتبر المعلّق العُماني المعروف خليل البلوشي أنّ فوز منتخب سلطنة عمان على منتخب الهند، الخميس، بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، “لا يعني رضى الجمهور عن أداء المنتخب أو الطريقة اللي تدار فيها منظومة كرة القدم في السلطنة”.

انتصار اليوم لا يعني بأن احنا راضين على اداء المنتخب او الطريقة اللي تدار فيها منظومة كرة القدم عندنا

في واايد اشيا لازم نوقف عندها ونعالجها

وفي وااايد امور لازم الناس تعرفها

ولازم تنكشف للجمهور عشان نقدر نمشي صح في باقي مشوار التصفيات

موعدنا قريب ان شاء الله

انتظرونا — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) September 5, 2019

وخرج “البلوشي” في فيديو على حسابه بموقع “انستغرام” غاضباً ومنتقداً مشاركة بعض الأسماء للعب في صفوف المنتخب العُماني.

واستغرب استبعاد لاعب بحجم الحارس علي الحبسي.

وقال إن الأسماء الحالية للمنتخب العماني دليلاً واضحاً على “المحاباة” في مسألة اختيار الأسماء للمنتخب الأول لكرة القدم.

وتساءل “البلوشي” عن دور “مهنا سعيد” مساعد مدرب منتخب السلطنة الهولندي “أيروين كومان”، منتقداً الصلاحيات الممنوحة لـ”سعيد” في اختيار التشكيلة والتكتيك للعب.

واستغرب قيام أحد اعضاء الاتحاد العماني لكرة القدم، تهديد أحد اللاعبين بطرده من المنتخب العُماني إذا لم ينتقل من ناديه.

وقال إن هناك الكثير من الأمور التي لا بد من الحديث عنها فيما يخصّ أداء المنتخب بعد مباراة الهند.

وقال إنّ الاعلاميين غير قادرين على الحديث عن هذا الموضوع لانهم تضرروا، لكنّه أكد أن حرية الرأي مكفولة في السلطنة.

المعلق #خليل_البلوشي يتحدث بحرقة عن وضع المنتخب والتدخلات الإداريه في تشكيلة المنتخب وإستبعاد لاعبين.



🔴لاعب بحجم علي الحبسي يتم استبعاده !!



🔴 الاعلامين غير قادرين على الحديث عن هذا الموضوع لانهم تضرروا.



🔴حرية الرأي مكفولة في السلطنة.



🔴 المصالح الشخصية تقضى خارج المنتخب! pic.twitter.com/H8MqFUP6Nb — ONN Sports (@ONN_Sports) September 6, 2019

من جهته، طالب مذيع القناة الرياضية بتلفزيون سلطنة عمان خالد الشكيلي” مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم بفتح تحقيق لتوضيح حقيقة ما قاله المعلق خليل البلوشي أن أحد أعضاء الاتحاد هدد أحد اللاعبين بعدم ضمه للمنتخب إذا لم ينتقل لنادٍ آخر.

أطالب مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم @OmanFA بفتح تحقيق لتوضيح حقيقة ما قاله المعلق خليل البلوشي @khalilalbalush1 بأن أحد أعضاء الاتحاد هدد أحد اللاعبين بعدم ضمه للمنتخب إذا لم ينتقل للنادي الفلاني. — خالد الشكيلي (@Khalid_Shukaili) September 6, 2019

وتقدم المنتخب الهندي عن طريق سونيل شيتري في الدقيقة 25، قبل أن ينجح منذر العلوي في خطف هدف التعادل للمنتخب العماني في الدقيقة 83.

وعاد منذر العلوي لتسجيل هدف الفوز لمنتخب عمان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وحصل المنتخب العماني على أول ثلاث نقاط في رصيده، التي تضم إلى جانبه قطر وأفغانستان وبنجلاديش.