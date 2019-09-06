خليل البلوشي
خليل البلوشي
الهدهد

“شاهد” لماذا خرج المعلّق خليل البلوشي غاضباً بعد فوز سلطنة عمان على الهند في تصفيات كأس العالم؟!

كتب وطن
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اعتبر المعلّق العُماني المعروف أنّ فوز منتخب على منتخب الهند، الخميس، بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، “لا يعني رضى الجمهور عن أداء المنتخب أو الطريقة اللي تدار فيها منظومة كرة القدم في السلطنة”.

وخرج “البلوشي” في فيديو على حسابه بموقع “انستغرام” غاضباً ومنتقداً مشاركة بعض الأسماء للعب في صفوف المنتخب العُماني.

واستغرب استبعاد لاعب بحجم الحارس علي الحبسي.

وقال إن الأسماء الحالية للمنتخب العماني دليلاً واضحاً على “المحاباة” في مسألة اختيار الأسماء للمنتخب الأول لكرة القدم.

وتساءل “البلوشي” عن دور “مهنا سعيد” مساعد مدرب منتخب السلطنة الهولندي “أيروين كومان”، منتقداً الصلاحيات الممنوحة لـ”سعيد” في اختيار التشكيلة والتكتيك للعب.

واستغرب قيام أحد اعضاء الاتحاد العماني لكرة القدم، تهديد أحد اللاعبين بطرده من المنتخب العُماني إذا لم ينتقل من ناديه.

وقال إن هناك الكثير من الأمور التي لا بد من الحديث عنها فيما يخصّ أداء المنتخب بعد مباراة الهند.

وقال إنّ الاعلاميين غير قادرين على الحديث عن هذا الموضوع لانهم تضرروا، لكنّه أكد أن حرية الرأي مكفولة في السلطنة.

من جهته، طالب مذيع القناة الرياضية بتلفزيون سلطنة عمان خالد الشكيلي” مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم بفتح تحقيق لتوضيح حقيقة ما قاله المعلق خليل البلوشي أن أحد أعضاء الاتحاد هدد أحد اللاعبين بعدم ضمه للمنتخب إذا لم ينتقل لنادٍ آخر.

وتقدم المنتخب الهندي عن طريق سونيل شيتري في الدقيقة 25، قبل أن ينجح منذر العلوي في خطف هدف التعادل للمنتخب العماني في الدقيقة 83.

وعاد منذر العلوي لتسجيل هدف الفوز لمنتخب عمان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وحصل المنتخب العماني على أول ثلاث نقاط في رصيده، التي تضم إلى جانبه وأفغانستان وبنجلاديش.

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