ينافس أعرق المطارات الدولية .. قفزة نوعية وكبيرة لمطار مسقط الدولي

في قفزة نوعية لجوهرة مطارات عُمان حصل مطار مسقط الدولي على المرتبة الـ14 دوليا من بين 371 مطاراً عالمياً -بعد أن كان في المركز الـ 74-، خلال القمة العالمية لتجربة العملاء التي تعقد حاليا في بالي بإندونيسيا ليحوز على تصنيف المطار الأكثر تحسنا على مستوى الشرق الأوسط.

يأتي ذلك نتيجة لجهود دؤوبة يقوم بها المعنيون في مطارات عُمان منذ عام ٢٠١٥ عند وضع اللبنة الاولى لإستراتيجية مطارات عمان ٢٠٢٠ للتعريف بمطار مسقط الدولي وباقي مطارات عمان كأفضل ٢٠ مطاراً على مستوى العالم.

وعبر سعود بن ناصر الحبيشي رئيس تنفيذي أول لمطار مسقط الدولي عن سعادته للقفزة الكبيرة التي حققها مطار مسقط الدولي في التقييم الدولي بين مطارات منطقة آسيا والمحيط الهادىء خلال فترة وجيزة من افتتاح للمطار الذي أصبح ينافس أعرق المطارات الدولية.

وأشار الحبيشي إلى أن منافسة مطار مسقط الدولي لبلوغ هذا المركز المتقدم بكل جداره يؤشر إلى أن الخدمات التي يوفرها المطار للمسافرين تنافس ما يتم تقديمه في أضخم مطارات العالم حيث الجودة العالية والتعامل الإحترافي مع مستخدمي المطار الذي يهدف إلى تحقيق راحة المسافرين سواء القادمين إلى السلطنة أو أولئك الذي يجعلون مسقط محطة لوجهات دولية لمواصلة رحلاتهم شرقا وغربا.

وتسعى أسرة مطار مسقط الدولي من مختلف الجهات العاملة فيه إلى توفير خدمات ذات جودة عالية تهدف إلى جعل المسافر يعيش لحظات سعيدة لاتُنسى منذ أن تطأ قدمه أرض المطار سواء من حيث سلاسة الخدمات وفخامتها واحترافيتها بدءً من خدمات مواقف السيارات الذي يتسع لأكثر من ( 4500 مركبة) أو خدمات الإنترنت التي تتوفر في أنحاء مبنى المسافرين بسرعات عالية، وليس إنتهاءً بالصالات المريحة التي توفر الهدوء للمسافرين وتبث لحظات استرخاء على المسافرين طوال مدة انتظارهم في مطار مسقط الدولي “بوابة الجمال والفرص”.

كما يوفر مطار مسقط الدولي صالات انتظار تتبع شركات الطيران العاملة في المطار بجانب خدمة الفندق الذي يتميز بخدمات ذات جودة وراحة عالية، إضافة الى السوق الحرة التي تشكل اضافة نوعية للمسافرين وقاعات ألعاب للاطفال التي توفر خدمات لأبناء المسافرين هذا غير القفزات الهائلة التي يسعى لها جميع العاملين في الاروقة الداخلية المطار من أجل تقليص وقت إنتظار تسليم الحقائب توفيراً لوقت المسافرين.