هذه المرة مختلفة.. مبادرة كويتية جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية والسفير الأمريكي بالكويت يكشف التفاصيل

كشف السفير الأميركي في الكويت لورانس سيلفرمان، تفاصيل مبادرة كويتية جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية التي لم تشهد المنطقة مثلها من قبل، وقال إن الأزمة الخليجية ستكون حاضرة ضمن الملفات التي سيناقشها أمير الكويت في لقائه المقرر بالرئيس الأميركي في واشنطن هذا الشهر.

وصرح “سيلفرمان” في مؤتمر صحفي بالسفارة الأميركية في الكويت قائلا “أنا متأكد أن الخلاف الخليجي سيكون على قائمة الموضوعات التي سيطرحها أمير الكويت خلال لقائه بالرئيس الأميركي”.

وأضاف “أعتقد أن حله ما زال يمثل أولوية كبيرة لدى أمير الكويت إلى يومنا هذا، تماما كما هو بالنسبة لنا، وأنا متأكد أنه سيجري نقاش جاد بشأنه، وبشأن الطريقة المثلى لاستعادة الوحدة الكاملة لمجلس التعاون الخليجي”.

يأتي هذا في ضوء تجدد الاتصالات الدبلوماسية بشأن الأزمة الخليجية في الآونة الأخيرة، فقد نقل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم رسالة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الخميس الماضي، وقال مراقبون إن الرسالة تتعلق بجهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.

وجاءت الرسالة التي نقلها الغانم بعد رسالة شفهية نقلها وزير الدولة السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أمير الكويت.

ويتوجه أمير الكويت إلى الولايات المتحدة في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها بالرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس 12 سبتمبر/أيلول الجاري.