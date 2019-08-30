زوجة عربية تُصدم بعد اكتشافها أنّ زوجها نجم أفلام إباحية .. ماذا فعلت؟؟
رفعت زوجة مصرية دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بعدما صُدمت باكتشافها أنّ زوجها نجم أفلام إباحية ويتلقى الأموال لكي يصور أفلاماً صغيرة مع راقصات.
وقالت الزوجة وتدعى “صابرين”: “تزوجت منذ عام من علي الذي يعمل ميكانيكا، وكان زواجا تقليديا ولكن بمرور الأيام والعشرة تعلقت به، وأهلي كانوا يعشقونه لأني ليس لي إخوة رجال ويعتبرونه ابنهم”.
وتضيف: “بعد فترة بدأت الخلافات تظهر بسبب تأخره لساعات كثيرة خارج المنزل، وأحيانا يأتي في الصباح”.
وتابعت: “بدأت أموال كثيرة تظهر معه ويقول إن مصدرها عمله، إلى ان تم القبض عليه في قضية آداب وهو مع راقصات داخل شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب”.