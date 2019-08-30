زوجة عربية تُصدم بعد اكتشافها أنّ زوجها نجم أفلام إباحية .. ماذا فعلت؟؟

رفعت زوجة مصرية دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بعدما صُدمت باكتشافها أنّ زوجها نجم أفلام إباحية​ ويتلقى الأموال لكي يصور أفلاماً صغيرة مع راقصات.

وقالت الزوجة وتدعى “صابرين”: “تزوجت منذ عام من علي الذي يعمل ميكانيكا، وكان زواجا تقليديا ولكن بمرور الأيام والعشرة تعلقت به، وأهلي كانوا يعشقونه لأني ليس لي إخوة رجال ويعتبرونه ابنهم”.

وتضيف: “بعد فترة بدأت الخلافات تظهر بسبب تأخره لساعات كثيرة خارج المنزل، وأحيانا يأتي في الصباح”.

وتابعت: “بدأت أموال كثيرة تظهر معه ويقول إن مصدرها عمله، إلى ان تم القبض عليه في قضية آداب وهو مع راقصات داخل شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب”.