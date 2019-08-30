زوجة
زوجة
حياتنا

زوجة عربية تُصدم بعد اكتشافها أنّ زوجها نجم أفلام إباحية .. ماذا فعلت؟؟

كتب وطن
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رفعت أمام محكمة الأسرة بعدما صُدمت باكتشافها أنّ زوجها نجم ​ ويتلقى الأموال لكي يصور أفلاماً صغيرة مع راقصات.

وقالت الزوجة وتدعى “صابرين”: “تزوجت منذ عام من علي الذي يعمل ميكانيكا، وكان زواجا تقليديا ولكن بمرور الأيام والعشرة تعلقت به، وأهلي كانوا يعشقونه لأني ليس لي إخوة رجال ويعتبرونه ابنهم”.

وتضيف: “بعد فترة بدأت الخلافات تظهر بسبب تأخره لساعات كثيرة خارج المنزل، وأحيانا يأتي في الصباح”.

وتابعت: “بدأت أموال كثيرة تظهر معه ويقول إن مصدرها عمله، إلى ان تم القبض عليه في قضية آداب وهو مع راقصات داخل شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب”.

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