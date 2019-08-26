اقتداءً بـ” محمد بن زايد”.. ملك “جزيرة الرتويت” يكافئ “مضطهد المسلمين” بوسام البحرين من الدرجة الأولى

شن ناشطون بمواقع التواصل هجوما عنيفا على ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى، بعد منحه رئيسَ الوزراء الهندي ناريندرا مودي وساما رفيعا، وذلك عقب تكريم الإمارات المسؤول الهندي، الذي يتهمه ناشطون بأنه “مضطهد المسلمين”.

ومنح الملك حمد رئيس الوزراء الهندي وسام البحرين من الدرجة الأولى؛ تقديرا لجهود الأخير في تعزيز العلاقات بين البلدين، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

ووصل مودي البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها على مستوى رؤساء وزراء نيودلهي إلى المملكة يومي 24 و25، واستهلها بمحادثات ثنائية مع نظيره البحريني خليفة بن سلمان.

وكان رئيس الوزراء الهندي اختتم زيارة للإمارات، حيث قلده ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أرفع وسام مدني في البلاد.

وعد ناشطون ذلك تكريما على أنقاض حرية سكان إقليم كشمير المتنازع عليه، وجائزة لرجل وصفه بعضهم “بالعقل المدبر للقرار”، وبأنه “مضطهد المسلمين”.

وتأتي زيارة مودي للإمارات والبحرين في وقت تتعرض فيه حكومته لانتقادات عالمية واسعة، على خلفية تعاملها مع ملف إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة، والمتنازع عليه مع الجارة باكستان.

وكانت الحكومة الهندية أعلنت مؤخرا أنها ستلغي المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لما تسمى ولاية جامو وكشمير (الشطر الهندي من الإقليم)؛ مما دفع باكستان الأربعاء لطرد السفير الهندي لديها وتعليق الاتفاقات التجارية الثنائية.

وأعربت الإمارات عن تأييدها قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي لكشمير، معتبرة أنها خطوة تشجع على “الاستقرار والسلام”، وتحسين ظروف السكان.