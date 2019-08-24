ناصر الدويلة: خصوم قطر صاروا في وضع “دفاع ميؤوس منه” ونصيحتي للسعودية والإمارات “يد ما تقواها صافحها”

أكد السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، أن قطر وضعت خصومها في وضع دفاع ميؤوس منه حسب وصفه، ونصح دول الحصار وعلى رأسهم السعودية والإمارات بالصلح حيث لا طريق آخر لخروجهم من هذه الأزمة التي ورطوا أنفسهم بها.

وقال “الدويلة” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”الظاهر لي ان قطر كسرت خصومها كسرة ما بعدها كسيرة والاخوة في قطر متعودين على مواجهة المؤامرات بقلب جسور و توفيق من الله والحقيقة انهم مشكلة عويصة مالها حل”

الظاهر لي ان قطر كسرت خصومها كسرة ما بعدها كسيرة و الاخوة في قطر متعودين على مواجهة المؤامرات بقلب جسور و توفيق من الله و الحقيقه انهم مشكلة عويصه مالها حل و نصيحتي للاشقاء يد ما تقواها صافحها و من رد ما كنه شرد وقطر لها ثقل عظيم في السياسه الدوليه فلا تخسروها وانتم في اوقات صعبه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 23, 2019

وتابع ناصحا قادة الحصار:” ونصيحتي للاشقاء يد ما تقواها صافحها ومن رد ما كنه شرد وقطر لها ثقل عظيم في السياسة الدولية فلا تخسروها وانتم في اوقات صعبة”

وشدد السياسي الكويتي في تغريدة أخرى على أن قطر أثبتت أنها صعبة الانقياد عميقة الرؤى بعيدة المرمى “وأظهرت خصومها امام العالم بمظهر الاشقياء”

اثبتت قطر انها صعبة الانقياد عميقة الرؤى بعيدة المرمى واظهرت خصومها امام العالم بمظهر الاشقياء وكما قال دعبدالخالق عبدالله ان اعلام قطر اقوى بكثير من اعلام دول الحصار مجتمعه واستطاع القطريون فرض انفسهم على الساحه الدولية واصبح خصمهم في وضع دفاع ميؤوس منه تشيلهم عثرة و ترضخهم اخرى — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 23, 2019

واستشهد الدويلة بتصريح مستشار ابن زايد عبدالخالق عبدالله الذي أكد فيه أن إعلام قطر أقوى من إعلام دول الحصار مجتمعة:” وكما قال دعبد الخالق عبدالله ان اعلام قطر اقوى بكثير من اعلام دول الحصار مجتمعه واستطاع القطريون فرض انفسهم على الساحة الدولية واصبح خصمهم في وضع دفاع ميؤوس منه تشيلهم عثرة و ترضخهم اخرى”

وأقر مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بتفوق الإعلام القَطري على وسائل إعلام دول الحصار، مؤكداً بلوغ تأثير الخطاب الإعلامي القَطري مستوى العالمية.

جاء ذلك في تغريدة لعبد الخالق عبد الله، الأكاديمي المقرب من بن زايد، نشرها على حسابه الشخصي في “تويتر”، أوائل الشهر الجاري.

وكتب عبد الله: “أقولها بكل صراحة: خطابهم الإعلامي أقوى تأثيراً في الرأي العام العربي والعالمي، من خطابنا الإعلامي”، في إشارة إلى الإعلام القطري.

جدير بالذكر أن إغلاق قناة “الجزيرة” القطرية كان من بين أبرز مطالب دول حصار قطر الأربع، لإعادة علاقاتها مع الدوحة وفك الحصار عنها.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر، في يونيو 2017؛ بزعم “دعم الإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها محاولة للسيطرة على قرارها الوطني.