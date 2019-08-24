العميد حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني
العميد حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني
الهدهد

رسالة قويّة من قائد الحرس الثوري الإيراني للسعودية وقادتها “العاجزين”

كتب وطن
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في رسالةٍ جديدةٍ للسعودية، أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي أن مصافي ومطارات المملكة “باتت غير آمنة” في ظل قدرات اليمن من حيث الصواريخ والطائرات المسيرة.

وفي كلمةٍ السبت قال العميد “سلامي”: “إنّ اليمن تمكن من انتشال نفسه من تحت الأنقاض في حين كانت جميع التوقعات العالمية تقول بان الشعب اليمني سيُسحق أمام اشد الهجمات التي يتعرض لها الا انه جعل والسعودية واميركا تشعر بالعجز وهو قادر الان على استهداف جميع المطارات بطائراته المسيرة وصواريخه”.

واعتبر أن القادة السياسيين السعوديين يشعرون بالعجز ولا يعرفون ماذا عليهم ان يفعلوا.

وأكد قائد أن الأمن في الخليج في يد ايران بفضل تواجد قواتها المسلحة.

وقال سلامي “إن الأعداء لن يستطيعوا زعزعة الأمن”.

واضاف: “إيران قادرة على إنتاج مختلف المنظومات الدفاعية والإستراتيجية ولن تتوقف انجازاتها في سياق تطوير وتنمية قوتها الردعية والدفاعية”.

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