تميم وأردوغان
تميم وأردوغان
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“شاهد” الصور الأولى من القاعدة التركية بالدوحة بعد أن أثار الإعلان عن افتتاحها قريبا جنون قادة الحصار

كتب خاص "وطن"
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قامت الصحفية التركية من صحيفة “حرييت”، هاندي فرات، بنشر صورة من داخل القاعدة العسكرية التركية الجديدة، التي أنشأتها أنقرة في وسيتم افتتاحها في الخريف المقبل.

وظهرت الإعلامية التركية، وهي تقف وسط 4 من العسكريين الأتراك، وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها في “انستغرام” قائلة “انطباعاتي عن في ”.

وكانت  المذيعة والصحفية المشهورة ذكرت في تقرير أعدته عن القاعدة التركية في قطر، في وقت سابق، إن “الجنود الأتراك يواصلون أداء واجباتهم في الدوحة، تحت قيادة القوات المشتركة القطرية التركية ودرجة حرارة تصل إلى 47 مئوية، وأعدادهم سوف تزيد في المستقبل القريب”.

وتعتزم أنقرة افتتاح قاعدة عسكرية جديدة، تقع بالقرب من قاعدة طارق بن زياد العسكرية، في قطر، الخريف المقبل بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر تميم بن حمد.

يذكر أن هاندي فرات اكتسبت شهرتها من المكالمة المصورة التي أجرتها مع الرئيس رجب طيب أردوغان على هاتفها ليلة الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز 2016.

وتتمتع القاعدة العسكرية الدائمة لتركيا في قطر بأهمية تتجاوز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتمتلك تركيا قاعدة عسكرية في هذا الموقع الذي يعد حاسمًا في سياسات الخليج والشرق الأوسط .

وبشكل عام، فإن دول الحصار -الإمارات والسعودية- غير راضية عن التعاون التركي القطري.

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