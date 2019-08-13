كاتب سعودي يدعو لمنع الفلسطينيين من الحج السنة القادمة ويصفهم بـ”الكلاب”: ليحجوا الى الدويلة بدلا من مكة!

هاجم الكاتب السعودي الليبرالي، محمد آل الشيخ، وهو أحد الوجوه المطبلة للنظام السعودي، الفلسطينيين واصفاً اياهم بـ”الكلاب”- حسب قوله- داعياً إلى منعهم من الحج السنة القادمة.

وأثارت تغريدة آل الشيخ التي رصدتها “وطن” جدلاً واسعاً، بعدما هاجم الفلسطينيين واهانهم بلفظ خارج وهو الامر الذي اعتبره كثيرون أنه تسيس تتبع المملكة بحق الحجيج، قائلاً :” بجب منع كلاب حماس من الحج السنة القادمة لانهم رفثوا وفسقوا في حج هذه السنة، وليحجوا الى الدويلة بدلا من مكة “.

بجب منع كلاب حماس من الحج السنة القادمة لانهم رفثوا وفسقوا في حج هذه السنة، وليحجوا الى الدويلة بدلا من مكة.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) August 13, 2019

وكان ناشطون تداولوا فيديو، أظهر مجموعة من الفلسطينيين وهم يهتفون بـ” الروح وبالدم نفديك يا أقصى”، عند مشعر منى أثناء تأديتهم لمناسك الحج، تزامناً مع اقتحام مجموعة كبيرة من المستوطنين الاسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك.

"بالروح وبالدم نفديك يا أقصى" #شاهد .. حجاج فلسطينيون يهتفون للأقصى عند مشعر منى أثناء تأديتهم لمناسك الحج pic.twitter.com/zsv1pTSiQv — تلسكوب نيوز (@TNNArabic) August 13, 2019

ولم يرق هذا المشهد للمتصهين آل الشيخ الذي هاجم الفلسطينيين واصفاً اياهم بالكلام، في تغريدة فجرت موجة غضب واسعة في وجه، حيث هاجمه المعلقين منتقدين ما يقوله.

وانتقد المغرد علي ما قاله آل الشيخ قائلاً له :” الي عملو حلقات الشرك داخل الحرم هم شيعه العراق وايران وليس حماس ولا هذا مش رفث وفسوق في نظركم “.

الي عملو حلقات الشرك داخل الحرم هم شيعه العراق وايران وليس حماس ولا هذا مش رفث وفسوق في نظركم — Ali (@Ali07606946) August 13, 2019

وقال المغرد “الكاشف” ساخراً من آل الشيخ :” مكة المكرمة للمسلمين وليست لكم ، خلاص العقل طين”.

مكة المكرمة للمسلمين وليست لكم ، خلاص العقل طيــن — الكاشف (@Oco5527) August 13, 2019

كنت احسبك عاقل — ابوتمام (@sssayari) August 13, 2019

هل اصبح الشيخ يعطى من يشاء ويمنع عمن يشاء استغفر الله العظيم

ام اننا قريبا سنراه يقوم بتوزيع صكوك الغفران لدخول الجنه لمن يروق لآل سعود الفاسقين؟

لقد رفع ابراهيم واسماعيل عليهما السلام القواعد من البيت الحرام بهذا المكان الطاهر وبدعوته تعيشون ليس من اجل آل سعود ام على الله تفترون — المستنفر للحق (@65R5Syc83tNTvvr) August 13, 2019