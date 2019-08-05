ميناء صلالة العُماني يواصل صعوده برقم قياسي جديد.. حقق أكبر إنجاز في مجال الإنتاجية والإدارة تكشف التفاصيل

أكدت وكالة الأنباء العُمانية في بيان لها أن “ميناء صلالة” الذي يعتبر الميناء الإقليمي الرئيسي للسلطنة وميناءً محوريًا لإعادة الشحن على بحر العرب، حقق رقما قياسيا جديدًا في الإنتاجية.

وسجل الميناء بحسب البيان 412.97 حركة في الساعة PMPH على السفينة كاب سان تاينارو وتم تسجيل 3,820 حركة مناولة خلال فترة بقاء السفينة في الميناء مدة 9.25 ساعة، والذي يعد أكبر إنجاز في مجال الإنتاجية، حيث لم يستطع أي ميناء آخر تحقيق هذا الرقم في المنطقة حتى الآن.

#ميناء_صلالة يحقق رقما قياسيا جديدا في الانتاجية حيث سجل 412.97 حركة في الساعة PMPH على السفينة كاب سان تاينارو وتم تسجيل 3,820 حركة مناولة خلال فترة بقاء السفينة في الميناء لمدة 9.25 ساعات ويعتبر هذا اكبر انجاز في مجال الانتاجية . pic.twitter.com/7hr1JA5163 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 5, 2019

وصرّح الفاضل مارك هارديمان الرئيس التنفيذي لميناء صلالة قائلا: “نشعر بالسعادة الغامرة لأننا أنجزنا هذا الرقم القياسي الجديد في الإنتاجية، وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التعاون والتنسيق الوثيق والعمل الجماعي المتميز بين فرق العمل في مجموعة ميرسك الإقليمية للعمليات في دبي ومركز التخزين العالمي وميناء صلالة.

وتابع:”إن نهج العمل الذي يتمحور حول الزبون وتفاني العاملين في ميناء صلالة كان هو السبب الرئيسي وراء نجاحاتنا المستمرة، وإننا لا زلنا نؤكد بشكل كبير على السلامة وعلى التطوير المستمر لعملياتنا من أجل تقديم مستوى عالمي من الإنتاجية، ولأننا نعمل في بيئة تنافسية تتميز بها صناعة إعادة الشحن فان الوصول إلى هذه المستويات من الأداء يعزز القيمة المركزية لصلالة لدى خطوط الشحن من حيث وفورات تكاليف الشبكات والموثوقية.”

وأضاف: “في هذه الأثناء يواصل الميناء العمل على برنامج توسيع الطاقة الاستيعابية واستبدال أصوله، حيث التزم الميناء بإنفاق حوالي 12 مليون ريال عماني (أي مايعادل 31 مليون دولار أمريكي) كنفقات رأس المال خلال السنة الماضية لوحدها.

جدير بالذكر أن ميناء صلالة يحتل موقعًا استراتيجيًا على مسار خطوط الشحن العالمية التي تربط آسيا وأوروبا، كما أنه يوفر الخدمات لشرق أفريقيا، والبحر الأحمر، وشبه القارة الهندية، والخليج العربي، كما يوفر لعملائه عمليات حاويات وخدمات بضائع عامة عالية الإنتاجية مصممة لزيادة كفاءة عمل شبكة السفن وزيادة التنافسية المرتبطة بسلسلة التوريد.

وتتولى شركة أي بي إم للمحطات إدارة ميناء صلالة والذي يعتبر جزءًا من الشبكة العالمية للشركة من الموانئ عالية الأداء.