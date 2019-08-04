“شاهد” الرجل العاري يثير الذعر في شوارع الأردن.. كان يتجول بدون أي ملابس وهذه قصته!

ألقت الأجهزة الأمنية في الأردن اليوم، الأحد، القبض على رجلا عاريًا تسبب في إثارة الذعر والفوضى بين المواطنين؛ إثر تجوله بدون ملابس في شوارع مدينة العقبة أمام المارة.

وأبلغ الأهالي الشرطة عقب مشاهدتهم الرجل العاري؛ وعلى الفور تعاملت الأجهزة الأمنية.

وتجري الاجهزة الامنية التحقيقات مع الشخص بعد القاء القبض عليه لمعرفة أسباب فعلته.

وتشير مصادر أمنية إلى أن هذا الشخص تبين أنه زائر لمدينة العقبة، وقامت الاجهزة الامنية بالقاء القبض عليه وهو تحت تأثير الكحول والمخدرات.

وتم تحويله للمدعي العام بتهمة عمل فاضح في الشارع العام.