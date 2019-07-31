“لا أهلاً ولا سهلاً كوشنر”.. هكذا استقبل “النشامى” كبير مستشاري ترامب الذي التقى الملك عبدالله الثاني

أطلق ناشطون أردنيون، حملة إلكترونية لرفض زيارة جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره المدلل، للمنطقة عامة، ولبلادهم خاصة، حيث التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مساء الأربعاء.

وتحت وسم #لا_أهلاً_ولا_سهلاً_كوشنر انطلقت الحملة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، مسجلة مشاركة واسعة من الشعب الأردني الرافض لمخططات صبي ترامب المدلل جاريد كوشنر مهندس صفقة القرن “المشبوهة” والقاضية لتقسيم فلسطين.

وذكرت وكالة “الاناضول” التركية، أن كوشنر استهل زيارته للمنطقة من عمان في وقت سابق الأربعاء، في إطار جولة شرق أوسطية تشمل 5 دولة عربية، إضافة إلى إسرائيل، حيث شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال الاجتماع، على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة..

وتشمل جولة كوشنر: إسرائيل، الأردن، مصر، السعودية، والمغرب. فيما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الإمارات ستكون أيضًا ضمن الجولة.

ويرافق كوشنر، في جولته كلًا من: نائبه آفي بيركويتز، وغرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك.

ولم تعلن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسميًا حتى الآن عن الجدول الزمني لجولة كوشنر.

وتأتي جولة كوشنر في إطار الاستعدادات لنشر تفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ”صفقة القرن” في غضون الأشهر المقبلة.