“بوستر” فيلم سيصور بعمان قريبا يفجر غضب الأردنيين بعد زعمه حق اليهود في البترا وجنوب الاردن

انسحب المخرج علي عليان من فيلم كان يستعد للمشاركة فيه، بعد اكتشافه أن سيناريو الفيلم يزور حقائق تاريخية ويزعم حق اليهود في البترا وجنوب الأردن.

“عليان” وفي بيان نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال: “انسحبت اليوم من كاستنغ الفيلم السينمائي العالمي (Jaber) والذي سيصور في عمان قريبا، لأن السيناريو يثبت حق اليهود بفلسطين، ويؤكد أن لهم الحق التاريخي في البتراء وجنوب الأردن بحوار صريح ومباشر”.

توضيح للعموم : انسحبت اليوم من كاستنج الفيلم السينمائي العالمي ( Jaber )والذي سيصور في عمان قريبا لان السيناريو يثبت حق… Posted by Ali Elayan on Saturday, July 27, 2019

وأضاف: “تناقشت مع المخرج بالأفكار المطروحة، فقال إنها حقائق تاريخية وأن الفيلم سينفذ كما هو مكتوب لأنه لن يعرض في العالم العربي بل سيعرض في الولايات المتحدة”.

وتابع عليان قائلا: “سألني المخرج سؤالا صريحا قال فيه هل أنت لا تؤمن بالأفكار التي يطرحها الفيلم؟ فأجبته لا طبعا لا أؤمن بها، فقال إذن لن نستكمل العمل معا، وأجبت نعم لن أعمل بهذا الفيلم”.

ونفى المخرج والفنان الأردني، تماما، مسؤوليته عن الصورة الإعلانية للفيلم والمنشورة في وسائل الإعلام.”