بأمر السلطان قابوس.. “بن علوي” مستمر في جولاته المكوكية لإطفاء حرائق الخليج وهذه تفاصيل زيارته لإيران

تواصل سلطنة عمان دورها كطرف محايد ووسيط لحل أزمات المنطقة وتقريب وجهات النظر، حيث وصل وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، إلى العاصمة طهران للقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وعدد من المسؤولين لبحث التطورات الإقليمية الراهنة.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” صباح اليوم السبت، إن “ابن علوي وصل إلى طهران وسوف يلتقي خلال الزيارة مع معالي جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني وعدد من المسؤولين في الجمهورية الإيرانية حيث يتم بحث آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة حاليا”.

معالي الوزير #يوسف_بن_علوي، لدى وصوله الى #طهران اليوم في زيارة الى الجمهورية الإيرانية الإسلامية. وسوف يلتقي معاليه خلال الزيارة مع معالي جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني وعدد من المسؤولين في الجمهورية الإيرانية حيث يتم بحث آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة حاليا. pic.twitter.com/aFNMsTUE0t — وزارة الخارجية (@MofaOman) July 27, 2019

و‏التقى بن علوي مع جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، وتم بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في منطقة الخليج والعمل على إيجاد حلول مناسبة تسهم في حفظ السلام والاستقرار في المنطقة وسلامة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

التقى معالي الوزير #يوسف_بن_علوي بمعالي #جواد_ظريف وزير الخارجية الأيراني في #طهران اليوم.جرى بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في منطقة الخليج والعمل على ايجاد حلول مناسبة تسهم في حفظ السلام والاستقرار في المنطقة وسلامة حرية الملاحة عبر مضيق #هرمز. pic.twitter.com/p0j6Xdnb6t — وزارة الخارجية (@MofaOman) July 27, 2019

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية والتشاور المستمر بين البلدين وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المنطقة.

كما التقى الوزير العُماني مع الجنرال علي شامخاني رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني.

معالي الوزير #يوسف_علوي يلتقي في #طهران مع الجنرال علي شامخاني

رئيس مجلس الامن القومي الإيراني وذلك في اطار زيارة معاليه الرسمية الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. pic.twitter.com/lM5wJlbmYg — وزارة الخارجية (@MofaOman) July 27, 2019

وكانت السلطنة قد أعلنت في وقت سابق، أنها على اتصال مع جميع الأطراف بهدف ضمان المرور الآمن للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز مع احتفاظها بحقها في مياهها الإقليمية.

وتطلعت السلطنة إلى قيام إيران بإطلاق سراح السفينة البريطانية المحتجزة ودعت إيران والمملكة المتحدة إلى حل الخلافات بينهما بالطرق الدبلوماسية.

وأكدت العديد من التقارير السياسية والإعلامية الدولية أن السلطنة تتميز بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف، وهو ما تتأكد أهميته خلال الأزمات الإقليمية المتعاقبة، مما يسمح لها بالاضطلاع بأدوار إيجابية رئيسية لتهدئة الأزمات وجمع مختلف الفرقاء على طاولة المفاوضات، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأشارت التقارير الدولية إلى مخاطر التوترات التي تتصاعد في منطقة الخليج منذ شهر مايو الماضي وسط أزمة متفاقمة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لطهران، مع سلسلة من الحوادث التي شملت ناقلات نفط وطائرات بدون طيار، إلى جانب احتجاز قوات الحرس الثوري الإيراني ناقلة ترفع العلم البريطاني على متنها طاقمها المكون من 23 فردًا في مضيق هرمز.

ومن جانبها دعت عمان إلى الإفراج عن ناقلة ستينا إمبيرو وطالبت كلا من لندن وطهران بحل خلافهما بطرق دبلوماسية.

كما جدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية العمانية في بيان نشره تليفزيون سلطنة عمان، توجيه الدعوة إلى جميع الأطراف بالتحلي بضبط النفس واحترام الخطوط الملاحية والقانون البحري الدولي وعدم تعريض المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة.