فجر السعيد تصارع الموت.. قلبها توقف عن العمل وانقسام بين شامت ومتضامن ومقطع شماتتها بوفاة “مرسي” يتصدر
أكدت العديد من وسائل الإعلام الكويتية دخول الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد يفي أزمة صحية حرجة، وأنها تصارع الموت بعد توقف قلبها أثناء إجراء عملية جراحية.
وأصيبت “السعيد” بحسب هذه الوسائل الإعلامية بنزيف حاد، خلال إجرائها عملية جراحية، أدت إلى توقف قلبها، ودخولها إلى غرفة العناية المركزة.
المغرد الكويتي الشهير “دسمان” كان من أوائل ناقلي هذا الخبر الصادم عبر تويتر: “الآن فجر السعيد تعرضت لنزيف حاد مع توقف بالقلب، وإعادة تشغيله نتيجة لإجراء عملية في مستشفى طيبة”.
وتناقل الخبر وأكده العديد من الحسابات الشهيرة والمغردين والنشطاء الكويتيين، الذين تمنوا لها الشفاء العاجل
وتداول عدد من الإعلاميين والنشطاء الكويتيين والعرب مجموعة من التغريدات، التي يطالبون فيها بالدعاء إلى فجر السعيد، من دون توضيح طبيعة الحالة الصحية للإعلامية الكويتية.
كما قال موقع “سيدتي” إن عائلة الاعلامية الكويتية فجر السعيد أكدت أن الوضع الصحي الخاص بها “حرج للغاية”.
وبرز وسم #فجر_السعيد على تويتر ودون عبره مئات التغريدات التي أبدى فيها مغردون أسفهم لأزمة السعيد الصحية وتمنوا لها الشفاء العاجل.
إلا أن بعض المغردين أبدو شماتة بمرض الإعلامية الكويتية التي طالما أثارت الجدل، وحرص هؤلاء المغردين على نشر فيديو سابق لفجر السعيد تبدي فيه شماتتها بوفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي وتسخر منه ومن جماعة الإخوان المسلمين.
فيما ذكر آخرون بمواقف “السعيد” التطبيعية وهجومها على الفلسطينيين وسبهم، ومولاتها للاحتلال الإسرائيلي معتبرين ما حدث لها عقاب من الله، بحسب وصفهم.
وعبر نشطاء عن استيائهم من هذه الشماتة معتبرين أن ذلك لا يجوز وإن كانت هي فعلت ذلك، فالشماتة في المرض والموت ليست من الدين حسب قولهم.
وفجر السعيد، كاتبة دراما ومنتجة كويتية، اشتهرت بكتابتها التي تتناول قضايا اجتماعية تثير الجدل.
بالبداية كانت تكتب في الإذاعة، إلا أن شهرتها وظهور اسمها بدأ مع أول عمل كتبته للتلفزيون وهو مسلسل القرار الأخير، وبالإضافة إلى كونها كاتبة فإنها تقوم بإنتاج أعمالها بنفسها عن طريق شركتها سكوب سنتر للإنتاج الفني.
وعرف عنها مؤخرا هجومها العنيف على الفلسطينيين وحركة حماس والدفاع عن إسرائيل، ما عرضها لهجوم عنيف من قبل الكويتيين الذين تبرأوا منها، كما أنها تعلن دعمها لنظام السيسي وكذلك ابن زايد وابن سلمان.