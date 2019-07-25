فجر السعيد تصارع الموت.. قلبها توقف عن العمل وانقسام بين شامت ومتضامن ومقطع شماتتها بوفاة “مرسي” يتصدر

أكدت العديد من وسائل الإعلام الكويتية دخول الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد يفي أزمة صحية حرجة، وأنها تصارع الموت بعد توقف قلبها أثناء إجراء عملية جراحية.

وأصيبت “السعيد” بحسب هذه الوسائل الإعلامية بنزيف حاد، خلال إجرائها عملية جراحية، أدت إلى توقف قلبها، ودخولها إلى غرفة العناية المركزة.

المغرد الكويتي الشهير “دسمان” كان من أوائل ناقلي هذا الخبر الصادم عبر تويتر: “الآن فجر السعيد تعرضت لنزيف حاد مع توقف بالقلب، وإعادة تشغيله نتيجة لإجراء عملية في مستشفى طيبة”.

الآن فجر السعيد تعرضت لنزيف حاد مع توقف بالقلب وإعادة تشغيله نتيجة لإجراء عملية في مستشفى طيبة وسيتم نقلها الآن الى مستشفى مبارك الكبير و لكنهم بأنتظار سيارة الإسعاف لنقلها من مستشفى طيبه بسبب عدم جاهزية سيارة أسعاف المستشفى بالأجهزة الطيبة اللازمة لنقل مثل هذة الحالات

أجر وعافيه pic.twitter.com/L33B1RBPjW — DASMAN (@DASMANOV33) July 25, 2019

وتناقل الخبر وأكده العديد من الحسابات الشهيرة والمغردين والنشطاء الكويتيين، الذين تمنوا لها الشفاء العاجل

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ترقد الاعلامية الكويتية #فجر_السعيد في «مستشفى مبارك» بالعناية المركزة، بعد ان تم نقلها اليوم من احد المستشفيات الخاصة اثر خطأ اجرائي وحالتها الآن شبه مستقرة باشراف فريق طبي كويتي.

وأسرة «المجلس» تدعو للزميلة السعيد الشفاء العاجل. pic.twitter.com/1mzmBTjfG0 — المجلس (@Almajlliss) July 25, 2019

وتداول عدد من الإعلاميين والنشطاء الكويتيين والعرب مجموعة من التغريدات، التي يطالبون فيها بالدعاء إلى فجر السعيد، من دون توضيح طبيعة الحالة الصحية للإعلامية الكويتية.

اللهم اشف #فجر_السعيد اللّهم من اعتزّ بك فلن يُذل، ومن اهتدى بك فلن يضِلّ، ومن استكثر بك فلن يقلّ، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استنصر بك فلن يُخذل، ومن استعان بك فلن يُغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، اللهم فكن لها وليّاً ونصيراً، وكن لها معيناً ومجيرا — سعود مطلق السبيعي (@SoudAlsubaiey) July 25, 2019

اللهُم اشفي #فجر_السعيد فأنت أعلم بحالها اللهُم رد عافيتها وخفف عنها ألمها وأرحم ضعفها وقلة حيلتها



اللهُم اشفيها شفاءًا لا يُغادر سقمًا يامن تُعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دُعاء الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل يارب العالمين

. pic.twitter.com/QV0cw4bCaG — د. هشام الصالح (@dr_hesham_law) July 25, 2019

كما قال موقع “سيدتي” إن عائلة الاعلامية الكويتية فجر السعيد أكدت أن الوضع الصحي الخاص بها “حرج للغاية”.

اللهُم اشفي ⁧#فجر_السعيد⁩ فأنت أعلم بحالها اللهُم رد عافيتها وخفف عنها ألمها وأرحم ضعفها وقلة حيلتها اللهُم لا ترينا فيها بأسًا يُبكينا ربي اشفيها شفاءًا لا يُغادر سقمًا يامن تُعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دُعاء… https://t.co/So5a0XETgY — مي العيدان (@mayal3eidan) July 25, 2019

وبرز وسم #فجر_السعيد على تويتر ودون عبره مئات التغريدات التي أبدى فيها مغردون أسفهم لأزمة السعيد الصحية وتمنوا لها الشفاء العاجل.

دعواتكم بالشفاء للكاتبه #فجر_السعيد

تعرضت لوعكه صحية

وتم نقلها للمستشفى قبل شوي@AlsaeedFajer pic.twitter.com/ArPkshTNWB — مع حمد قلم (@7amadQalam) July 25, 2019

اللهم ياحنان يامنان ياذاالعرش المتين اشف اختا لي لم تلدها امي وعافها واعف عنها وردها لنا ردا جميلا يا اكرم الاكرمين احبائي واخوتي وخواتي اتمنى منكم الدعاء لعل شخصا منكم يستجاب لدعائه بشفائها 💔🙏#فجر_السعيد pic.twitter.com/IOeKwrs5lu — فهد السلامه (@F_Alsalama) July 25, 2019

إلا أن بعض المغردين أبدو شماتة بمرض الإعلامية الكويتية التي طالما أثارت الجدل، وحرص هؤلاء المغردين على نشر فيديو سابق لفجر السعيد تبدي فيه شماتتها بوفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي وتسخر منه ومن جماعة الإخوان المسلمين.

#فجر_السعيد

هذا الفديو يوم وفاة مرسي

ويجي واحد يقول لاشماته..

اللهم رب الناس لاترفع الباس عنها pic.twitter.com/FQy0xvaAAs — بحـر الحرـبي (@albahr50) July 25, 2019

بتوقع يتم دفنها باسرائيل تكريما لها

اللهم لا شماته كما فعلت هي وشمتت بشهادة مرسي #فجر_السعيد pic.twitter.com/ei13oZCH5Z — mustafa sayed ahmed (@mustafasaeyd) July 25, 2019

فيما ذكر آخرون بمواقف “السعيد” التطبيعية وهجومها على الفلسطينيين وسبهم، ومولاتها للاحتلال الإسرائيلي معتبرين ما حدث لها عقاب من الله، بحسب وصفهم.

🇦🇪🇸🇦☝️😏

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يمهل ولا يهمل

عقاب رباني للمتصهينة المتشمته بالأموات #فجر_السعيد بعد تعرضها لنزيف حاد إثر خطأ جراحي .

ويجي احد ويقول اللهم لا شماته ؟!

فاللهم لا ترفع البأس عنها وأذقها أشد العذاب #بوق_الفتنة pic.twitter.com/A5P26hNi23 — كعبة المضيوم (@k_almadum1950) July 25, 2019

وعبر نشطاء عن استيائهم من هذه الشماتة معتبرين أن ذلك لا يجوز وإن كانت هي فعلت ذلك، فالشماتة في المرض والموت ليست من الدين حسب قولهم.

الله يشافيها ويشافي كل مسلم والشماته ماتجوز لان الله يبتليك وفجر كلامها عن البدون مافيه ظلم بالعكس قالت الكلام الصحيح البدون خاشين جناسبهم ويبون الحنسيه والكويت ماتقصر مع احد فلا احد يزايد ويتاجر بها القضيه وبالاخير الحكومه هي اللي تحل مشكلتهم بسكم تفلسف #فجر_السعيد — الكايده (@orawb23) July 25, 2019

وفجر السعيد، كاتبة دراما ومنتجة كويتية، اشتهرت بكتابتها التي تتناول قضايا اجتماعية تثير الجدل.

بالبداية كانت تكتب في الإذاعة، إلا أن شهرتها وظهور اسمها بدأ مع أول عمل كتبته للتلفزيون وهو مسلسل القرار الأخير، وبالإضافة إلى كونها كاتبة فإنها تقوم بإنتاج أعمالها بنفسها عن طريق شركتها سكوب سنتر للإنتاج الفني.

وعرف عنها مؤخرا هجومها العنيف على الفلسطينيين وحركة حماس والدفاع عن إسرائيل، ما عرضها لهجوم عنيف من قبل الكويتيين الذين تبرأوا منها، كما أنها تعلن دعمها لنظام السيسي وكذلك ابن زايد وابن سلمان.