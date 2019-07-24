ماذا حلّ بصحة الفنان فاروق الفيشاوي بعد الإنتكاسة الأخيرة؟؟

أكدت مصادر مقربة من الفنان المصري فاروق الفيشاوي أن حالته لا زالت حرجة، بعد نقله الى أحد المستشفيات.

وذكت المصادر أن الطبيب المعالج أمر أن يتلقى الفنان العلاج داخل المستشفى، ويقيم معه بصفة دائمة صديقه عماد رشاد وأولاده وزوجته.

وزار “الفيشاوى” عددٌ كبير من الفنانين منهم محمد هنيدي، والمخرج عمر عبد العزيز والنجمة إلهام شاهين، وبوسي شلبي وبعدها منع الأطباء الزيارة عنه . بحسب “اليوم السابع”

وأعلن الفيشاوي في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.

وقال الفيشاوي على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادي سيأخذ وقته ويمر.