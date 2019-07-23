[حتّى أفيخاي أدرعي دافع عنه] .. “وطن” تفضح المطبّع السعودي بعد محاولة “الذباب” الترويج لأنّه قطريّ!

في محاولةٍ فاشلةٍ من الذباب الإلكتروني السعودي لتبرئة الإعلامي السعودي المطبع “محمد آل سعود” الذي طرده المقدسيون من باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد وصوله ضمن وفدٍ تطبيعي من صحفيين عرب إلى “تل أبيب”، ادّعو أنه قطريّ وليس سعودياً.

ودشّن الذباب الإلكتروني، هاشتاغ “#مطبع_قطري_في_فلسطين”، بعد الفضيحة التي طالت الإعلامي السعودي المطبع وطرده بطريقةٍ مهينة بالأحذية والبصق من داخل الأقصى، في محاولةٍ لحرف الأنظار عن الفيديوهات التي فضحته.

وعمَدَت حسابات الذباب الإلكتروني إلى نشر مقطع فيديو لـ”يوتيوبر” مصري، يرتدي زياً سعودياً، مدّعين أنه الشخص الذي تم طرده من ساحات الاقصى، وقالوا إنه مدعوم من قطر، غير أن صاحب الشأن الذي أشارت اليه تلك الحسابات خرج وفضحهم وكذّب ما يزعمون.

اللي يقول انه سعودي يرفع يده 😂 الاخونج فاشلين حتى في التمثيل .. #مطبع_سعودي_في_فلسطين pic.twitter.com/J8rC5HgGpS — صريح جداً (@Saudiwithhonor) July 23, 2019

وقال “اليوتيوبر” المصري محمد عيد، بعد تداول الفيديو ضمن الهاشتاغ إنه مقيم في تركيا وليس له أي علاقة بالشخص الذي زار القدس امس وتم طرده.

السلام عليكم

أنا محمد عيد اليوتيوبر المصري المقيم في تركيا وليس لي أي علاقة بالشخص الذي زار القدس اليوم

رتويت لتكذيب الإشاعات من فضلكم 🙏🏻#مطبع_سعودي_في_فلسطين pic.twitter.com/cPOZ88bBvy — mohamed eid (@mo7amed3idSPV) July 22, 2019

ومما يؤكد كذب حسابات الذباب السعودي، أن المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، سارع الى “الدفاع” عن الإعلامي السعودي الذي تعرّض للإهانة والطرد من المسجد الأقصى، مؤكداً أنه مواطن سعودي.

ما حدث مع الناشط @mohsaud08 في أورشليم القدس من قبل البلطجة شيء مؤسف للغاية ،، هكذا تفعلون بمن يريد الصلاة؟ اللي استحوا ماتوا.

ما أقول إلا حسبنا الله و نعم الوكيل. عيب عليكم — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 22, 2019

هؤلاء الزعران والبلطجية الوحوش الذين تهجموا على الناشط @mohsaud08 بمن فيهم أطفال لا أخلاق ولا تربية لهم, بصقوا على سعودي جاء للصلاة في الحرم الشريف. إنهم دنسوا الأقصى بألفاظهم القذرة وبالبصق في باحته. pic.twitter.com/fEJfW3Vd6c — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 22, 2019

وكانت مقاطع مصوّرة انتشرت على نطاقٍ واسعٍ بمواقع التواصل، أظهرت هجوماً من قبل شبان وأطفال مقدسيين على السعودي “محمد سعود” وطردوه من باحات المسجد الاقصى ومن اسواق مدينة القدس القديمة المحتلة وذلك اثر ظهوره برفقة مستوطنين اسرائيليين.

ولاحق عدد من الشبان والفتية المُطبّع الذي كان يرتدي الزي السعودي التقليدي من باحات المسجد الاقصى بعد ان كان التقط صورا برفقة مستوطنين ومن خلفهم مجموعة من الاعلام الاسرائيلية كما يظهر في صور انتشرت.

وُتسمع في عدة مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أصوات شبان وفتية وهم ينعتونه بـ “العميل المطبع” مع الاحتلال الاسرائيلي، ويطالبونه بالابتعاد عن باحات المسجد الاقصى كونها مكانا “طاهرا” في اشارة مبطنة الى انه يُدنسه.

بعد التقاطه صوراً مع مستوطنين .. فلسطينيون يطردون مطبعاً سعودياً من البلدة القديمة بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/g1u1Zb2DUR — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 22, 2019

"خلّي اليهود يحموك يا رخيص .. روح طبّع مع آل سعود" ..



#شاهد: كيف طرد فلسطينيون بالمسجد #الأقصى مطبعاً سعودياً جاء ضمن وفد إعلاميين عرب لزيارة دولة الاحتلال. pic.twitter.com/2qqjSqLBsq — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 22, 2019

كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت بيانا الأحد قالت فيه إنها سوف تستضيف وفدا عربيا يضم شخصيات إعلامية من بينهم مشاركون لأول مرة من العراق والسعودية.

واشار أن الصحفيين العرب الستة هم من السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ان الصحفيين زاروا بالفعل مركز إحياء ذكرى ضحايا المحرقة (ياد فاشيم) والبرلمان الاسرائيلي (الكنيست) والأماكن المقدسة في القدس.

كما يستعد أعضاء الوفد الإعلامي العربي للقاء مشرعين وشخصيات أكاديمية اسرائيلية.

وقالت الوزارة إن الزيارة “تهدف إلى إطلاع الصحفيين – بعضهم من دول لا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل – على المواقف الإسرائيلية بشأن القضايا الدبلوماسية والجيوسياسية”.

من جهتها، أصدرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وهي عضو في الاتحاد العام للصحفيين العرب، بيانا تدين فيه بشدة هذه الزيارة.

وجاء في البيان، ان “اتحاد الصحفيين العرب يدين بشدة زيارة هؤلاء الصحفيين، والتي تنتهك القانون الأساسي للاتحاد وتتعارض معه”، مشددًا على أن المنظمة ترفض “جميع أنواع وأشكال التطبيع مع العدو الصهيوني”.