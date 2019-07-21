رد ناري من مذيعة “بي إن سبورت” على محامي مصري قدم بلاغ ضد رياض محرز لتجاهله رئيس وزراء السيسي

ردت الإعلامية الجزائرية الشهيرة والمذيعة بقنوات “بي إن سبورت” آنيا الأفندي، على المحامي المصري المثير للجدل سمير صبري، والذي تقدم ببلاغ للنائب العام، للمطالبة بمنع رياض محرز قائد منتخب الجزائر من دخول مصر بسبب تجاهله مصافحة رئيس وزراء السيسي مصطفى مدبولي، أثناء حفل تكريم منتخب الجزائر بعد فوزه ببطولة الأمم الأفريقية.

ونشرت “الأفندي” صورة من البلاغ المقدم في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) وعلقت ساخرة من سمير صبري:”اولا اسمه النجم العالمي رياض محرز وليس المدعو، ثانيا هذا البلاغ بله واشرب ميتو على قولة أشقائنا المصريين.”

اولا اسمه النجم العالمي رياض محرز وليس المدعو….ثانيا هذا البلاغ بله واشرب ميتو….على قولة أشقائنا المصريين… pic.twitter.com/iayfa4XCmR — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) July 21, 2019

وأمس قدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد رياض محرز، نجم منتخب الجزائر لكرة القدم، مطالبا بإصدار قرار بمنعه من دخول مصر، عقب موقفه الذي وصف بـ”المهين” تجاه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

من جانبه رد رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب الجزائري، على حقيقة تعمد نجم محاربي الصحراء، عدم مصافحة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أثناء مراسم تسليم كأس بطولة أمم إفريقيا 2019.

وقال حموشي بن سليماني، منسق المنتخب الجزائري الذي تواجد في مصر خلال الأيام الأخيرة، إنه تحدث مع رياض بعد الهجوم الشرس الذي تعرض له الأخير خلال الساعات الماضية من قبل المصريين بسبب هذا الأمر، حيث دافع اللاعب عن نفسه قائلًا: إنه لم يتعمد إطلاقًا عدم مصافحة الثنائي، وكل ما في الأمر أنه صافح كل المتواجدين على المنصة بالفعل بما فيهم الثنائي المصري المسئول أثناء استلامه الميدالية الذهبية، قبل استلام الكأس، وذلك في تصريحات لموقع «إرم نيوز».

وتابع – الكلام على لسان محرز -: «عندما عدت مرة أخرى لاستلام الكأس، ذهبت إلى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي مباشرة لأستلم منه، وكان بجواره رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، وعدم مصافحتي لمن يتواجدون بجوار الأخير، كان بسبب أنني بالفعل صافحتهم في المرة الأولى».

وأوضح حموشي بن سليماني، أن اللاعب لم يرد فقط على هذه الواقعة التي كان هو بطلها وأثارت غضب الشارع المصري، بل تم سؤاله عن رأيه في تصريحات جمال بن ماضي المدير الفني لمنتخب محاربي الصحراء التي أيضًا أثارت غضب المصريين عقب المباراة، حيث علق على الأمر قائلًا: ”للأسف بن ماضي تصريحاته عفوية، ولا يستخدم الدبلوماسية فيما يخرج منه، تصريحاته ضخمت الأمور وجعلته يتعرض لمثل هذه الانتقادات“.

وكان بن ماضي، قال خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أنه لم يشاهد أي مساندة من الجماهير المصرية لمنتخب بلاده، مشددًا أنه في حالة تواجد مساندة مصرية في المدرجات فيجب عليه الذهاب إلى طبيب عيون، لأنه لم يشاهد هذا الأمر.