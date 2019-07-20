مفكر إسلامي مصري ينتقل من التطاول على الصحابة وسب البخاري للانتقاص من رسول الله

عاد الدكتور أحمد عبده ماهر والذي يعرف نفسه على إنه مفكر إسلامي مصري، لإثارة الجدل من جديد وإثارة غضب متابعيه بتغريدة صادمة عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ.

“ماهر” وبعد تغريدات سابقة تطاول فيها على الصحابة وطعن بالسنة النبوية حتى أنه سب البخاري، خرج هذه المرة ينتقص من رسول الله ويزعم أنه ليس خير الرسل ما فجر موجة غضب واسعة بين متابعيه.

ودون في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”رغم كل حبي وتقديرى لرسول الله، إلا أني لا أستطيع القول كما يقول الفقهاء بأنه افضل رسل الله أو أنه سيد الخلق أو سيد الثقلين.”

رغم كل حبي وتقديرى لرسول الله…إلا أني لا أستطيع القول كما يقول الفقهاء بأنه افضل رسل الله..ّأو أنه سيد الخلق….أو سيد الثقلين.

لأن كل ذلك مخالف لما أمرنا الله به بألا نفرق بين أحد من رسله.

وألا نزكي انفسنا ولا أحدنا على أحد. — أحمد عبده ماهر (@ahmedabdumaher) July 20, 2019

وتابع ماهر مبررا مزاعمه وسفاهته:”لأن كل ذلك مخالف لما أمرنا الله به بألا نفرق بين أحد من رسله، وألا نزكي انفسنا ولا أحدنا على أحد.”

وأحرج أحد النشطاء المفكر الإسلامي المزعوم برد ملجم قال فيه:”بالعكس استاذنا العزيز فربك قال وتلك الرسل فضلنا بعضها على بعض”

بالعكس استاذنا العزيز فربك قال وتلك الرسل فضلنا بعضها على بعض — بياتريس بنت الكاهنة (@5ff1zxsX1mVoBwa) July 20, 2019

وكتب آخر في نفس السياق فاضحا جهل أحمد عبده ماهر:”لا تحتاج الى الفقهاء بل الى قول الله تعالى والسنة اذا كان الوحيد الذي ناداه “ايه النبي” ايضا الاية تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وغيرها الكثير، يوجد فرق بيننا كبشر وبين الله عز وجل في حكمته وتفضيله”

لا تحتاج الى الفقهاء بل الى قول الله تعالى والسنة اذا كان الوحيد الذي ناداه "ايه النبي" ايضا الاية تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وغيرها الكثير



يوجد فرق بيننا كبشر وبين الله عز وجل في حكمته وتفضيله — Global Federation (@GlobalFed) July 20, 2019

وهاجمه ثالث:”يايه الرجل الأحمق الرسول صلى الله عليه وسلم اختصه الله سبحانه وتعالى بأن جعله رسول للجن والانس فكيف لايكون أفضل الرسل”

يايه الرجل الأحمق الرسول صلى الله عليه وسلم اختصه الله سبحانه وتعالى بأن جعله رسول للجن والانس فكيف لايكون أفضل الرسل — سامر٢ (@kmtt9Y7cllfIL2z) July 20, 2019

وسبق أن تطاول “ماهر” على صحابة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وزعم أنهم انقلبوا على الإسلام بمجرد موت النبي.

كما أنه في أواخر مايو الماضي خرج أحمد عبده ماهر يطعن بأصح الكتب بعد القرآن الكريم بإجماع العلماء وهو “صحيح البخاري” حتى أنه وصف الإمام البخاري بأنه جاهل يكذب على النبي.

ولم يكتف المفكر الإسلامي المصري ـ كما يعرف نفسه ـ بالطعن في أصح كتاب بعد القرآن الكريم، بل سب العلماء التابعين للإمام البخاري والسائرين على دربه، ووصفهم بالعبيد الذي اغتاظوا حين يجدوا أنهم كانوا كبنو إسرائيل حينما عبدوا العجل.