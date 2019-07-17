تصعيداً للإتهامات الملفّقة .. صحيفة تموّلها الإمارات تتهم المخابرات العُمانية والقطرية بتشكيل خلية لتنفيذ “مخطط فوضى” بالمهرة!

لفّقت جريدة “العرب اللندنية” المموّلة إماراتياً، حزمة جديدة من التهم والمزاعم ضد سلطنة عُمان التي تحرص الإمارات على تشويه حكومتها وقياداتها منذ اندلاع الأزمة الخليجية ورفض السلطنة السير في ركاب الحصار الجائر ضد قطر وحرب اليمن.

الصحيفة الممولة إماراتياً وتصدر من لندن، زعمت نقلا عما وصفتها بـ”مصادر سياسية” يمنية، أن هناك “تحركات مشبوهة تقوم بها عناصر لخلية مسقط التي يشرف عليها ضباط استخبارات عمانيون وقطريون بهدف رفع منسوب التوتّر الأمني في محافظة المهرة على الحدود اليمنية العمانية ودفع الأوضاع باتجاه الصدام بين المسلحين المدعومين من مسقط والدوحة والسلطة المحلية في المحافظة”.وفق زعم الصحيــفة

وتابعت الصحيفة دفق اتهاماتها ضد السلطنة دون أن تسوق دليلا واحدا على كلامها، وزعمت أن محافظة المهرة أقصى شرق اليمن شهدت تدفقا متزايدا في الآونة الأخيرة لعناصر من خارج المحافظة عمل على استقدامها القيادي الإخواني المقيم في مسقط حمود المخلافي وعدد من الموالين لعمان، حيث تشارك هذه العناصر في المظاهرات التي يقودها علي سالم الحريزي الذي يتزعم الاحتجاجات المناوئة للتحالف العربي في المهرة.. حسب زعمها.

وزادت الصحيفة التي تموّلها الإمارات، بالنقل عن مصادرها المزعومة ما وصفته بتزايد المؤشرات على محاولات أطراف خارجية جرّ محافظة المهرة إلى مربّع صراع عسكري من خلال الشروع في تزويد العناصر التابعة للحريزي والمدعومة من مسقط والدوحة بالسلاح، بالتزامن مع تأجيج إعلامي ممنهج يستهدف التحالف العربي والسلطة المحلية ويسعى لتقويض الأمن وتفكيك إجراءات ضبط المنافذ الحدودية بين اليمن وعمان.

كما جددت الصحيفة اتهاماتها للسلطنة بتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية والطائرات المسيرة للحوثيين.

من جانبه رد حساب “الشاهين” العُماني الشهير على أقلام ولي عهد أبوظبي وأبواقه التي تداولت هذا التقرير للصحيفة الممولة إماراتيا، وقال “الفرق بينا وبينكم أن استخباراتكم تتبع سمو الشيخ محمد شاكر دحلان وسمو الشيخ طحنون شاكر دحلان ويندرجان في الهيكل الوظيفي تحت إدارة ابليس مباشرة دون وسطاء”.

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”اما عمان فكل رجل أمن فيها يتبع غرفة عمليات من فوق سبع سموات مكتوب على بابها (وآمنهم من خوف)”.

الفرق بينا وبينكم

أن استخباراتكم تتبع سمو الشيخ محمد شاكر دحلان وسمو الشيخ طحنون شاكر دحلان

ويندرجان في الهيكل الوظيفي تحت إدارة ابليس مباشرة دون وسطاء



اما عمان

فكل رجل أمن فيها يتبع غرفة عمليات من فوق سبع سموات مكتوب على بابها (وآمنهم من خوف) https://t.co/Dr85Aa3EMx — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 17, 2019

وظهر جليا تحريض وسائل الإعلام السعودية والإماراتية ضد السلطنة واتهامها زورا بتهريب السلاح والطائرات المسيرة، منذ اندلاع الأزمة الخليجية وإعلان السلطنة حيادها ورفضها المشاركة في حصار قطر وحرب اليمن.

وقبل أيّام رصدت “وطن” تهجّم الصحيفة المموّلة إماراتياً على سلطنة عُمان مدّعية أنها أدخلت “الأسد” في وساطتها بين واشنطن وطهران “لإرضاء إسرائيل”!.

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وتُهاجم سلطنة عمان وقيادتها مؤخراً بشكلٍ لافت من قِبَل إعلاميين وكُتاب وصحف سعودية، وآخرين مأجورين يعملون لحساب الإمارات، وكلّ ذلك بسبب موقف السلطنة الحيادي في التعاطي مع الأزمات في الخليج خاصةً والعالم عامةً.

وتعرف سلطنة عُمان بتوازنها في علاقاتها الدولية، ما يؤهلها للعب دور الوسيط الذي يرى فيه طرفي أي أزمة جديراً بالثقة للتوصل إلى حلول .

وعملت سلطنة عُمان كوسيط تاريخي بين الغرب وايران، وكانت بمنزلة الدولة المضيفة للمناقشات السرية في عام 2013، عندما كان يجري التفاوض على الاتفاق النووي.