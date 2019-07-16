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شاهد| كيف تمّ القبض على قاتل الشقيقين “البلوشي” في سلطنة عمان خلال محاولته الهروب!

كتب وطن
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نشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان صورة، قالوا إنّها  للحظة القبض على قاتل الشقيقين العُمانيين هزاع وحسام البلوشي في ولاية المصنعة بسلطنة عمان قبل أيّام.

وذكر مغرّد عُماني أن الجاني تم القبض عليه في طريق بعد تجاوزه نقطة تفتيش، مشيراً إلى أنّه أطلق النار عليهم وسلك طريقه باتجاه الصحراء وترك سيارته بعد توقفها، وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وأعلنت شرطة عمان السلطانية مساء الاحد، القبض على مرتكب الجريمة، مشيرةً إلى أنّها تستكمل الإجراءات القانونية في القضية.

وكشفت وسائل إعلام محلية في وقت سابق، أن الجاني هو ابن عم الضحيتين، وأنه أقدم على ارتكاب جريمته بسبب خلافات سابقة بينهم، حيث أطلق النار عليهما.

وشيع الأهالي في منطقة الشرس بولاية المصنعة بسلطنة عمان، في موكبٍ جنائزي مهيب جثمانيْ الشقيقين.

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