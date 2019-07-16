شاهد| كيف تمّ القبض على قاتل الشقيقين “البلوشي” في سلطنة عمان خلال محاولته الهروب!

نشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان صورة، قالوا إنّها للحظة القبض على قاتل الشقيقين العُمانيين هزاع وحسام البلوشي في ولاية المصنعة بسلطنة عمان قبل أيّام.

وذكر مغرّد عُماني أن الجاني تم القبض عليه في طريق صلالة بعد تجاوزه نقطة تفتيش، مشيراً إلى أنّه أطلق النار عليهم وسلك طريقه باتجاه الصحراء وترك سيارته بعد توقفها، وتم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

تم القبض على القاتل في طريق صلاله بعد تجاوزه نقطة تفتيش وأطلق النار عليهم وسلك طريق بأتجاه الصحراء وترك سيارته أيكو تكسي بعد توقفها



#هزاع_حسام pic.twitter.com/3ULfH51wLF — خالد باشعيب (@Khalid9780) July 15, 2019

وأعلنت شرطة عمان السلطانية مساء الاحد، القبض على مرتكب الجريمة، مشيرةً إلى أنّها تستكمل الإجراءات القانونية في القضية.

القبض على مرتكب جريمة قتل شخصين في ولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية في القضية. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 14, 2019

وكشفت وسائل إعلام محلية في وقت سابق، أن الجاني هو ابن عم الضحيتين، وأنه أقدم على ارتكاب جريمته بسبب خلافات سابقة بينهم، حيث أطلق النار عليهما.

وشيع الأهالي في منطقة الشرس بولاية المصنعة بسلطنة عمان، في موكبٍ جنائزي مهيب جثمانيْ الشقيقين.