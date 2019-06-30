انفتاح ابن سلمان يسير وفق الضوابط الشرعية.. “شاهد” “الخمر الحلال” يصل السعودية بعد ديسكو جدة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، لسيارة تحمل مشروبات كحولية وخمور وعليها شعار “حلال” وزعم متداولو المقطع أن أحد السعوديين هو من صوره بهاتفه الجوال.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع السيارة ذات صندوق البضائع المغلق وعلى ظهرها رسومات زجاجات الخمر وشعار “حلال” كتب بالعربية.

وأثار هذا المقطع ـ الذي لم يتسن لنا التأكد من صحته ومكان أو زمان تصويره ـ موجة غضب واسعة بين السعوديين خاصة أن هذه الواقعة تأتي بعد أيام قليلة من جدل ما عُرف بـ”الديسكو الحلال” في جدة.

وكانت مواقع سعودية أفادت بداية العام الماضي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعتزم السماح باستيراد الخمر إلى السعودية شرط بيعه إلى الأجانب فقط، وعدم بيعه إلى المواطنين السعوديين.

كذلك عدم تناوله في المطاعم العامة، وتعيين فنادق خاصة ومراكز استراحة يتم فيها بيع الكحول والخمر في السعودية.

يشار إلى أنه قبل أسبوعين اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد الإعلان عن افتتاح فرع لملهى ليلي شهير في جدة، مما أثار جدلا واسعا بين المغردين السعوديين الذين عبروا عن استيائهم من وجود هذا المكان بجوار مدينة مكة المكرمة.

وتشهد المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة انفتاحا كبيرا، بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه والتي تقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة.