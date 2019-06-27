بالفيديو.. (وطن) تكشف حقيقة انفجار “الديسكو الحلال” في جدة ووفاة وإصابة العشرات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي أمس، الأربعاء، بمقاطع مصورة وصور قال ناشروها إنها تظهر لحظة انفجار ما عُرف إعلاميا بـ”الديسكو الحلال” في جدة بالمملكة العربية السعودية، الذي أثار الإعلان عنه قبل أسابيع جدلا واسعا دفع السلطات للرد.

وانتشرت صور وفيديو لما قالوا إنه لحظة انفجار الديسكو الحلال على نطاق واسع، كما نقله حسابات شهيرة وشخصيات عامة.

انفجار في داخل الملهي الليلي الذي أقيم في #السعودية منذ ٢٠ يوما،،والوفيات بالعشرات ،،#ديسكو_حلال — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس،،هي #الوعي (@fatimaalwahsh) June 27, 2019

انفجار في الديسكو الحلال

بالمملكة العربية السعودية الذي تم افتتاحه منذ ٢٠ يوم

منقول عن كثير من المواقع

( ديسكو حلال 🤔) — ALYHEBA (@alyheba66) June 27, 2019

وبتتبع محرر (وطن) لهذه الصور والفيديوهات ومصدر الخبر، اتضح كذب هذه الأنباء وأن الفيديو والصور المتداولة ترجع لحادث قديم تم توثيقه بالفيديو وهو لحظة هروب السعوديين أثناء سقوط قذائف أطلقها الحوثيون من اليمن على نجران السعودية.

كما أكد ناشطون كذب ذلك الخبر، بلفتهم إلى أن الصوت في الفيديو المتداول، يدل على أمر آخر مغاير لعنوانه تماما، وقال أحدهم :”دا صاروخ وقع في حته اعتقد من اليمن، الحوثيين اطلقوه على السعودية مش مجمع الكلام بس اعتقد انه مش انفجار ديسكو او حاجه زى كدا”

الصوت اللى فالفيديو بيقول حاجه غير عنوانه خالص دا صاروخ وقع ف حته اعتقد لاما من اليمن الحوثيين على السعوديه لاما من السعوديه عاليمن مش مجمع الكلام بس اعتقد انه مش انفجار ديسكو او حاجه زى كدا !! — احمد صلاح (@AhmedMSalah74) June 27, 2019

يشار إلى أنه قبل أسبوعين اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد الإعلان عن افتتاح فرع لملهى ليلي شهير في جدة، مما أثار جدلا واسعا بين المغردين السعوديين الذين عبروا عن استيائهم من وجود هذا المكان بجوار مدينة مكة المكرمة.

وتشهد المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة انفتاحا كبيرا، بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه والتي تقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة.

فبعد دبي وبيروت، تفتتح سلسلة النوادي الليلية “وايت” فرعا جديدا في الواجهة البحرية لمدينة جدة، ولكن لن يسمح بتقديم المشروبات الكحولية فيه، وسيفتح النادي أبوابه بين الساعة العاشرة مساءً والثالثة صباحًا، وسُيمنع من هم دون الـ18 عامًا من الدخول إليه.

وانتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عملية تجهيز افتتاح الملهى الليلي، ويرافق الصورة، صوت شخص يشرح طبيعة عمل الملهى الذي وصفه بأنه سيكون “ديسكو محترم” للعائلات، مشيرا إلى أن أسعار التذاكر ستتراوح من 500 إلى ألف ريال سعودي.

وفي أول رد من السلطات السعودية على هذا الأمر بعد الجدل الواسع، قرّر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، فتح تحقيق فورى بشأن مقاطع الفيديو التي تم تداولها عن افتتاح أول «ديسكو حلال».

وذكرت الهيئة، فى بيان، أن الفعالية المقامة تحت اسم «بروجكت إكس» مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة. دون توضيح طبيعة المخالفات.

وأشارت إلى أن الترخيص كان لإقامة فعالية أخرى، لكن متعهدها استغل موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 15 يونيو الجارى، لارتكاب هذه المخالفة «الجسيمة» وغير المقبولة، مشددة على رفضها القاطع لأى مخالفات قانونية، ولفتت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الحالات، المتمثلة فى سحب رخص متعهدى الفعاليات المخالفة للإجراءات، فضلًا عن إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات ضدهم.