المتحدث باسم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية يشمت بوفاة “مرسي” ويحظر منتقديه!
أبدى المتحدث باسم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة عدنان الضميري نوعًا من “الشماتة” بوفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وكتب الضميري عبر صفحته في “فيسبوك”: “وفاة محمد مرسي مادة دسمة (لمظلومية) الاخوان المسلمين التي انتهت بمصر وفي قطاع غزة عندما تلطخت أيديهم بدماء المصريين والفلسطينيين”.
وأضاف “سيحاولون إعادتها بموت مرسي بتعظيمه والبكاء على الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتجريم الاغتيال والاعتقال السياسي لإخفاء سلوكهم الإجرامي في غزة ومصر وسوريا والعراق وليبيا.. لا تنظروا إلى دموع عيونهم انظروا إلى فعل أيديهم”.
وفي منشور آخر، كتب الضميري: “مشكلة الإخوان أنهم يعتبرون جماعتهم هي الإسلام، ومشكلة السذج يصدقونهم، انقلابهم حسم من عند الله، والانقلاب عليهم كفر وخيانة. الديمقراطية هي حقهم إن لم يكونوا في الحكم، وان كانوا في الحكم تتحول إلى كفر محظور”.
وتابع “انظروا إلى واقع غزة في الحريات والديمقراطية (نموذج حكم الاخوان)”.
وبعد الردود الغاضبة على ما كتب، نشر الضميري منشورًا قال فيه: “أضطر غير آسف لحظر هؤلاء الذين لا يظهرون إلا من خلال صفحات غيرهم ويقدمون على صفحاتهم موائد طعام أو أغاني وأدعية ومقولات منقولة. لماذا لا يكتبون آراءهم على صفحاتهم؟؟”.
وأضاف “الحرية والديمقراطية لا تعطيني الحق بالتعليق التخويني أو التكفيري أو البذيء على صفحة الآخرين.. أو تقيء الشتائم والاتهام على صفحة غيرك”.
وتابع أن “تلويث صفحات الآخرين ببذاءة القول أو قلة الحياء والتخوين والتكفير تستحق بلوك كبير..”.
وتم دفن مرسي بمقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر شرقي القاهرة. بحسب المحامي عبد المنعم عبد المقصود، رئيس الفريق القانوني للرئيس المصري الراحل.
وأشار “عبدالمقصود” إلى أن أسرة مرسي حضرت مراسم الدفن، فيما لم يتمكن مناصرو مرسي من الحضور.
وأوضح أن السلطات سمحت لـ”أسامة مرسي”، نجله المحبوس حاليا بحضور مراسم الدفن، وكذلك زوجته وأولاده وشقيقين لمرسي.
وأكد عبد المقصود أنه وأفراد الأسرة، أتموا صلاتي فجر الثلاثاء، والجنازة على جثمان مرسي بمسجد سجن ليمان طره (جنوبي القاهرة)، قبل أن تنتقل سيارة تحمل الجثمان برفقة زوجته ونجله إلى المقابر شرقي العاصمة.
وأشار إلى أن الأسرة جلست قرابة الـ 3 ساعات في مستشفى سجن ليمان طره، حيث كان يرقد جثمان مرسي وحضرت مراسم الغسل والجنازة.
وأوضح أنه وهو والأسرة شاركوا في حضور مراسم الدفن، وتم دفن مرسي بجوار مقبرة المرشد السابق للإخوان، محمد مهدي عاكف، الذي توفي في سبتمبر/أيلول 2017 متأثرا بمرضه أيضا.
وشهدت مراسم الدفن، شرقي القاهرة، تواجدا أمنيا مشددا، وسط غياب كامل لمناصريه، نظرا للظروف الأمنية.
وأوضح مصدر أن مراسم الجنازة استغرقت قرابة الساعة.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق مرسي، أثناء جلسة محاكمته.
وأوضح التلفزيون أن “مرسي” تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.
هي ذه أخلاق اللقطاء ..اللقطاء الأمنيين خاصة…اللقطاء أبناء اللقطاء العساكر منهم وكل أجهزة الأمن..اللقطاء أبناء اللقطاء ..كلاب الحراسة لسادتهم الصهاينة….الشهيد مرسي عند ربه في العليين أيها اللقطاء العملاء
الكلب الفتحاوي عدنان الضميري..كلب نتنياهو….
هذه سلالة واحدة همهم ارضاء الصهايتة و الراتب كما تجنى عليه عباس عندما قال انه ثبل بتوطين الفلسطنيين في مصر و هم في السجن عليك ايها المجرم يا عدنان انت عليك القيام بحراسة اسيادك الصهاينة و تقديم المعلومات الاستخبارية لهم و هذه وظيفتك الاصلية و لا تتحدث عن المرؤة و الدماء التي لطحتم به ايدكم و من على شاكلتك في فلسطين و مصر و لا تنسر اجهزنك الامنية و حماس و من والها تحمي مؤحرتك ا و لا تنسى بوم نرع لهم الصهاينة ملابسهم و ابقوهم بالالبسة الداخلية و عقبال لك .
ماذا تنتظر من تربية الخونة والعملاء ومن يعمل ضد المقاومة وينسق ليل نهار مع إسرائيل ويعمل جاسوس لهم على المقاومة ! عينة من صراصير التطبيع والانبطاح !
طب مقولتك:(ولكن انظروا إلى فعل أيديهم)على إسرائيل زتحاشوا مصافحتهم ومعانقتهم والتسكع في أسواق يافا وحيفا؟!،أسود مع الإخوان ومع الصهاينة نعام؟!.
لعنة الله على السيسي لعنة الله على كل من أيد السيسي وكل من أعان على ظلم هذا الرجل المظلوم المقهور و قَتَل المظلومين ولو بشطر كلمة
اللهم أحرق قلوبهم وأرهم الويل في الدنيا قبل الآخرة
اللهم دمر حياتهم كما دمروا حياة شباب وأرامل وأيتام وعجائز مستضعفين منكوبين
اللهم عليك ببشار وحفتر وسلمان وابنه وال زايد وبني صهيون والحشد وحزب اللات وعباس ودحلان وملك الاردن وبوتين وترمب وذابحي بورما والصين وكل مجرم سفاح شرقي أو غربي
اللهم إنهم قد أسرفوا و بغوا فاجتث جذورهم ومزقهم كل ممزق واجعل كيدهم في نحورهم وأرنا فيهم عجائب انتقامك
اللهم إنا نستعيذ بك أن نكون في من قلت عنهم “ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار 🔥”
ولا في من قال فيهم نبيك “إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه 🔥”
اللهم لا تجعل فينا عونا لظالم ولا تعاقبنا على خذلاننا لمظلوم و قوّنا في نصرة الحق والمظلومين ولا تعاجلنا بانتقامك😢
حشرك الله يا ضميري مع بيريز ونتانياهو والسيسي وفرعون
واضح جداً انك صرماية وأبن ستين كلب, الله ينتقم منك ومن الحقير عباس ومن كل دكتاتورية الوطن العربي
يا فتح امسكي علينا كلبك
تحياتي اختي ام احمد هذه الجملة حصرت فيها اعداء الامة و اتفق معك مئة في المئة ( للهم عليك ببشار وحفتر وسلمان وابنه وال زايد وبني صهيون والحشد وحزب اللات وعباس ودحلان وملك الاردن وبوتين وترمب وذابحي بورما والصين وكل مجرم سفاح شرقي أو غربي ) لكن يبدو ان الفرس الايرانيين سقطوا سهوا و هم لا يقلون عدواة للامة العربية و الاسلامية و قد طفوا على السطح ينوب عن الصهاينة في اعمالهم و كل ما فيه خير انه تحالف الارهاب و الشر
لأنك إبن شوارع وإبن مومس تشمت في الدكتور مرسي يا إبن الشرموطة حياتك والسلطة الفلسطينية كلها شرمطة في شرمطة يا عملاء الإنجليز والصهاينة كل من له علاقة بالقرآن والإسلام تحاربونه يا أعداء الدين يا ملاحدة ، تعتقدون أنكم في حرب مع الإسلاميين بل أنتم في حرب مع الإسلام ومع الله وسوف نتشفى فيكم قريبا يا من بعتم فلسطين للصهاينة وتصبحون في مزبلة التاريخ تفوووو عليك يا عدنان الخرا
العيب مش عليه العيب في الشعب الفلسطيني الدي يحترمك تحمل جنسيته ولهادا السبب لم تتحرر فلسطين يا زنديق
دعوه ينهق كالحمير
حقير وتافه وجاسوس لإسرائيل كل النياشين التي علي صدره كانت مقابل تسليم الشرفاء والمقاومين