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شاهد| فنان سعودي بين الحياة والموت في غرفة العناية المركزة

كتب وطن
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أفادت وسائل إعلام سعودية، أنّ الفنان السعودي يرقد في غرفة العناية المركزة في محاولة لإنقاذ حياته، مشيرةً إلى أن وضعه الصحيّ حرج.

ونُشرت صورة للفنان السعودي من داخل غرفة العناية.

ولم تتضح بعدُ تفاصيل أكثر حول ما تعرّض له الفنان السعودي، لكنّ مغرّدين عبّروا عن امنياتهم له بالشفاء العاجل.

وانطلق الفنان خالد سامي في أواخر السبعينات من القرن الماضي.

كان أول عمل له والذي ظهر فيه كممثل وعرفه الناس من بعد ذلك هو برنامج “أوراق ملونة” وبرنامج “من كل بستان زهرة” الذي كان يقدم كل يوم موضوعا منفردا.

كما عمل خلال فترة من حياته في الدراما المصرية واستطاع اتقان اللهجة المصرية من أعماله أمام فردوس عبد الحميد مسلسل النوة.

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