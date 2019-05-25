شاهد| فنان سعودي بين الحياة والموت في غرفة العناية المركزة

أفادت وسائل إعلام سعودية، أنّ الفنان السعودي خالد سامي يرقد في غرفة العناية المركزة في محاولة لإنقاذ حياته، مشيرةً إلى أن وضعه الصحيّ حرج.

ونُشرت صورة للفنان السعودي من داخل غرفة العناية.

ولم تتضح بعدُ تفاصيل أكثر حول ما تعرّض له الفنان السعودي، لكنّ مغرّدين عبّروا عن امنياتهم له بالشفاء العاجل.

#صباريات 🖋



صديق الكل الفنان خالد سامي يرقد على السرير الأبيض نتيجة وعكة صحية طارئة



نسأل الله العلي القدير لبو تركي الشفاء العاجل بإذن الله تعالى. pic.twitter.com/4mxh8742Id — صبار عابر العنزي (@sabbar12) May 25, 2019

نسأل الله أن يشفي الفنان الكبير والخلوق #خالد_سامي ويطمئننا عليه بعد العارض الصحي المفاجيء الذي تعرض له حيث أنه يرقد بأحد مستشفيات جدة…

اللهم آمين. pic.twitter.com/mc1L1RAihH — محمد سلامة (@mmmsssalama) May 25, 2019

الزميل الفنان القدير خالد سامي يرقد في العناية المركزة في حالة حرجة فأرجو منكم اخواني الاعزاء ان لا تحرمونه من دعائكم. pic.twitter.com/k7GBhTgcE8 — طاهر بخش (@taherbakhsh_) May 25, 2019

اللهم اغفر و اعطف بواااسع عطفك و رحمتك وقدرتك واشفي عبدك #خالد_سامي اللهم انك غفورا رحيييم يا رب العااالمين. اللهم اشفيه بقوتك و قدرتك يا رب. pic.twitter.com/9wK1M28vEH — طلال السدر (@TAlsider) May 25, 2019

وانطلق الفنان خالد سامي في أواخر السبعينات من القرن الماضي.

كان أول عمل له والذي ظهر فيه كممثل وعرفه الناس من بعد ذلك هو برنامج “أوراق ملونة” وبرنامج “من كل بستان زهرة” الذي كان يقدم كل يوم موضوعا منفردا.

كما عمل خلال فترة من حياته في الدراما المصرية واستطاع اتقان اللهجة المصرية من أعماله أمام فردوس عبد الحميد مسلسل النوة.