شاهد| تطوّر غير متوقّع على صحة “الأمير النائم” الذي يغطّ في غيبوبة منذ 14 عاماً

نشر “محمد”، نجل الأمير السعودي خالد بن طلال، فيديو جديد، لشقيقه “الوليد”، المعروف بـ”الأمير النائم”، والذي يغطّ في غيبوبة منذ 11 عاماً إثر تعرضه لحادث سيارة.

وقال “محمد” معلقاً على الفيديو الذي لقي تفاعلاً واسعاً من قِبَل المغرّدين، إن شقيقه “الوليد” استطاع تحريك رأسه من اليمين إلى اليسار وبالعكس أربع مرات اليوم السبت.

ركزوا على تحريك الوليد لرأسه من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين … هاذي رابع مره اليوم…. اللهم لك الحمد والشكر … يا أرحم الراحمين … 🤲🏻❤️☝🏻 pic.twitter.com/ar0pWzZL1y — محمد بن خالد بن طلال (@mkt_alsaud) May 25, 2019

يشار إلى أن الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال.

وكان الأمير الصغير تعرض لحادث بسيارته بسبب السرعة الزائدة في لندن عام 2005، حين كان عمره 16 عاما، للدراسة بالكلية العسكرية، وأصيب نتيجة لذلك بموت دماغي، ومنذ ذلك الوقت وهو على الفراش في غيبوبة بالمشفى التخصصي بالعاصمة الرياض.