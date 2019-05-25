جولة ستُصيب دول الحصار بالجنون .. مساعد وزير الخارجية الايراني سيصل عُمان وقطر والكويت الأحد لبحث هذه القضايا

في زيارةٍ ستزعج ثُلاثي الحصار “السعودية، الإمارات، البحرين”، أفادت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، أن مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، سيبدأ غدا الاحد جولة خليجية تشمل عمان والكويت وقطر.

وقالت “فارس” إن جولة “عراقجي” الخليجية تأتي في اطار المشاورات السياسية والدبلوماسية المكثفة التي تجريها وزارة الخارجية الايرانية.

وسيبحث مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية خلال هذه الجولة مع المسؤولين في عمان والكويت وقطر التطورات الدولية المتسارعة وخاصة في منطقة الخليج.

يذكر ان طهران استضافت مؤخرا وزيري خارجية قطر وعمان، والمدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الالمانية الذي اجرى محادثات مع مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي.

ويسود التوتر منذ أسابيع منطقة الخليج، حيث نشرت الولايات المتحدة مطلع هذا الشهر حاملة طائرات في الخليج وطائرات مقاتلة من طراز “بي 52″، فضلا عن سفينة حربية، ونظام مضاد للصواريخ. وتقول إن هذه الخطوة بسبب “تهديدات” من جانب إيران.

كما تتهم الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ هجمات على ناقلات نفطية قبالة سواحل دولة الإمارات.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة عن نشر 1500 من قواتها بالشرق الأوسط في خطوة وصفتها بأنها مسعى لتعزيز الدفاعات في مواجهة إيران، وذلك بعدما اتهمت الحرس الثوري الإيراني بأنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن الهجوم على الناقلات النفطية هذا الشهر.

في المقابل، هدد مسؤول عسكري إيراني كبير بإغراق السفن الحربية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج باستخدام صواريخ و“أسلحة سرية“.