تزامناً مع حالة التوتر بالمنطقة .. قطر تعلن تحرك قواتها إلى شاطئ الخليج

تزامناً مع حالة التوتر التي تسود منطقة الخليج، أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، أن قواتها المسلحة ستبدأ تدريبات عسكرية بمنشأة الرماية البحرية شرقي البلاد بالقرب من شاطئ الخليج.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية: “تعلن مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع أن القوات المسلحة القطرية ستقوم بتنفيذ تدريبات بميدان الرماية البحري (O.T.D-28) الذي يقع شرق مسيعيد بالقرب من “فشت الحديد”، خلال الفترة من 23 يونيو/حزيران، وحتى 4 يوليو/ تموز المقبلين، من الساعة 6 صباحا إلى 5 مساء”.