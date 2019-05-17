أنباء: بعد استنجاد السعودية بها .. قطر تنجح في وقف التصعيد الإيراني .. وهذا هو سبب وجود “بن زايد” في مصر

غرّد حساب “بدون ظل” الشهير الذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، قائلاً ان “دولة قطر نجحت في احتواء التصعيد الايراني” بالمنطقة.

نجحت دولة قطر ، باحتواء التصعيد. https://t.co/h1DbAad7RL — بدون ظل (@without__shadow) May 16, 2019

وكان الحسابُ نفسه قال إنّ السعودية استنجدت بقطر للتدخل لايقاف التصعيد الايراني. مضيفاً ان السعودية :” تؤيد فتح حوار ايراني امريكي لتهدئة المنطقة “.

وكانت تقارير إخبارية تحدثت عن أن قنوات اتصال فتحت بين واشنطن وطهران رغم التصعيد، عن طريق دولة قطر والعراق.

وذكرت مصادر مطلعة إن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى زيارة غير معلنة إلى طهران، التقى خلالها نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ومسؤولين في الحكومة الإيرانية.

وبخصوص زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الأخيرة لمصر ولقائه رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، قال “بدون ظلّ” إن احد اسباب الزيارة هو أن “بن زايد” يريد أن يجعل “السيسي” وسيطاً بين الحوثي والإمارات مقابل عدم التصعيد.