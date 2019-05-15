فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحية تعود للواجهة من جديد!

قررت محكمة مصرية تجديد حبس سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان 45 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة الظهور في فيديو إباحي مع النائب المخرج خالد يوسف.



وقال فريق دفاع الغضبان إنه قدم من جديد، طلباً قانونياً بإطلاقها، كونها زوجة عرفية للمخرج النائب، وأنها ليست مسؤولة عن انتشار الفيديو، ولم تكن على علم بأنه يتم تصويرها، وهي في حياتها الخاصة.



يذكر أن يوسف، ومنذ انتشار الفيديوهات، سافر إلى باريس للإقامة هناك، ومع هذا لم تطلبه النيابة العامة المصرية بعد للتحقيق معه.