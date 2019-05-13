نصير العمري
نصير العمري
الهدهد

محلل سياسي أردني: اشتم رائحة نتنياهو وابن سلمان في مسرح تفجيرات الفجيرة

كتب خاص "وطن"
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استبعد المحلل السياسي الأردني، ، أن تكون إيران وراء استهداف ناقلات النفط في ، معتبراً ما جرى “تصعيداً خطيراً” يهدف من دبره ونفذه الى جر الولايات المتحدة وإيران الى الحرب.

وقال العمري في تغريدة رصدتها “وطن”،” أستبعد ان تكون ايران من دبره او نفذه لأنه بمثابة استعجال للحرب مع امريكا وحلفائها وهذا لا يخدم ايران”,

وأضاف :” اشتم رائحة نتنياهو وبن سلمان في مسرح الجريمة”.

في اتهام شبه رسمي من لإيران بالوقوف وراء تدمير 4 سفن تجارية بميناء الفجيرة الإماراتي، خرج مستشار ولي عهد ابوظبي الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله يتحدث عن تورط إيران صراحة بالحادث وهاجمها بشدة.

وقال “عبدالله” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”تعرضت 4 سفن تجارية لاأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية للإمارات والإمارات تصفها بالتطور “الخطير والاستفزازي” وتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لحماية الملاحة في المياه الدولية.”

وتابع متهما إيران:”العمل وقع في خليج عمان وليس في الخليج العربي ومصادر ايرانية اول من بث الخبر مما بعني تورط ايران”

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