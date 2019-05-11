“داعش” الإرهابي يعلن عن قيام ولاية جديدة له في هذه الدولة ويتوعد بعمليات خطيرة

ذكرت وكالة “رويترز” أن تنظيم الدولة الإرهابي المعروف بـ”داعش”، أعلن عن قيام “ولاية الهند” وادعى أن مسلحيه ألحقوا خسائر بقوات الأمن الهندية في قرية أمشيبورا في ولاية جامو وكشمير شمالي الهند.

وجاءت ادعاءات التنظيم عبر وكالة “أعماق”، أهم أدوات دعاية “داعش”، على خلفية تصريح الشرطة الهندية أمس بالقضاء على مسلح يعتقد أنه على صلة بـ”داعش”، جراء تبادل لإطلاق الرصاص بين عناصر الأمن ومسلحين تحصنوا في قرية واقعة في منطقة شوبيان .

ونفت مصادر شرطية وعسكرية هندية لوكالة “رويترز” وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن جراء العملية.

وتأتي هذه الأنباء في وقت اتضح فيه أن خطر “داعش” لا يزال قائما على الرغم من تكبد التنظيم هزيمة عسكرية في سوريا والعراق، وخاصة بعد أن تبنى “داعش” المسؤولية عن سلسلة التفجيرات الدموية التي هزت سريلانكا الشهر الماضي وأودت بأرواح 254 شخصا.

وسبق أن أعلن “داعش” مطلع أبريل الماضي عن إقامة “ولاية وسط إفريقيا”، بعد تبنيه أول هجوم له في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وجاء ذلك على خلفية تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه، ما أدى في وقت سابق من الشهر الجاري إلى تصعيد عسكري غير مسبوق منذ سنين، إذ أعلنت القوتان النوويتان عن إسقاط طائرات لكل منهما جراء اشتباك جوي فوق الإقليم.