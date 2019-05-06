ما علاقة “بئر” عثمان بن عفان التي اشتراها من يهودي بـ”صفقة القرن”.. التفاصيل يكشفها الشيخ كمال الخطيب

أثارت لافتة جديدة معلقة بجانب بئر عثمان بن عفان -رضي الله عنه- في المدينة المنورة، جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل.

وتظهر الصور اللافتة وقد كتب عليها “تعود إلى شخص يهودي اشتراها الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وجعلها صدقة للمسلمين عامة”.

هذه الصورة في بئر عثمان رضي الله عنه

ما دلالتها ولماذا كتب عليها مالكها الاول لانه يهودي

البلدية هل من توضح ؟ pic.twitter.com/Iu54K9EZPT — بلاد الجزيرة العربية (@Gazeert_Alarab) May 6, 2019

من جانبه نشر كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية قبل الحظر تغريدة مرفقة بصورة اللافتة وتساءل الخطيب عن هذه اللافتة المعلقة من قبل هيئة السياحة السعودية منذ شهرين فقط، وسبب الإشارة إلى ملكية شخص يهودي لها في هذا التوقيت، وهل هي “جزء من صفقة القرن التي قد تتضمن تعويضا لليهود عن أملاك كانت لهم هناك”.

# ولماذا الإشارة إلى ملكية شخص يهودي، مع أنه ثبت بدليل السيرة والتاريخ أن عثمان رضي الله عنه قد اشتراها من اليهودي وهو باعها برضاه.

# لا أتردد بالقول أن الأمر مقصود وله أهدافه الخبيثة!!!

# هل هذا جزء من #صفقة_القرن التي قد تتضمن تعويضًا لليهود عن أملاك كانت لهم هناك؟ — كمال الخطيب (@KamalKhatib1948) May 1, 2019

وتابع موضحا:”هل هذا من أجل إجراء مقايضة ومبادلة بين حق مزعوم لليهود في المدينة المنورة، وبين حق مزعوم لهم في القدس الشريف والمسجد الأقصى؟ هل هذا من أجل مساومة رخيصة بدعوة اليهود لنسيان أملاكهم وتاريخهم هناك، مقابل نسيان المسلمين لحقهم وتاريخهم في القدس الشريف؟”

هل هذا من أجل إجراء مقايضة ومبادلة بين حق مزعوم لليهود في المدينة المنورة، وبين حق مزعوم لهم في #القدس الشريف والمسجد الأقصى؟ هل هذا من أجل مساومة رخيصة بدعوة اليهود لنسيان أملاكهم وتاريخهم هناك، مقابل نسيان المسلمين لحقهم وتاريخهم في القدس الشريف؟ — كمال الخطيب (@KamalKhatib1948) May 1, 2019

وهاجم الخطيب النظام السعودي قائلا:”آل سعود يتجرأون على أقدس مقدسات المسلمين فمن يكون هؤلاء يا ترى؟”

# آل سعود يتجرأون على أقدس مقدسات المسلمين فمن يكون هؤلاء يا ترى؟؟ — كمال الخطيب (@KamalKhatib1948) May 1, 2019

يشار إلى ان بئر رومة أو بئر عثمان الشهيرة في المدينة المنورة، التي تحمل اسم عثمان بن عفان بعد أن جعلها وقفاً في قصة شهيرة للسقيا إلى يوم القيامة.

أكثر من 1400 عام مرت على بئر سابق عثمان بن عفان ليشتريها للمسلمين، حيث لا تزال تضخ مياهها حتى اليوم لتسقي مزرعة حولها سميت باسمها، تشرف عليها وزارة الزراعة السعودية.

وعثمان بن عفان أحد تجار الصحابة والخليفة الثالث، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وزوج بنتي رسول الله، ولقب بذي النورين.

وتعود قصة “بئر رومة” التي كانت ملكاً لأحد الصحابة واسمه “رومة الغفاري”، وكان يبيع منها الماء بمقابل مد مليء بشعير أو البر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم “تبيعها بعين في الجنة”، فقال ليس لي يا رسول الله عين غيرها لا أستطيع.

فبلغ ذلك عثمان بن عفان فاشتراها بـ35 ألف درهم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتجعل لي مثل الذي جعلت له عيناً في الجنة إن اشتريتها فقال الرسول الكريم: “نعم، فقال عثمان قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين”.