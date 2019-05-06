قطر تعلن عن عودة زورق عسكري احتجزته الإمارات قسرا قبل أيام.. وتوجه الشكر لهذه الدول

عبرت دولة قطر عن ارتياحها لعودة زورق قطري كان قد تم احتجازه قسرا في تاريخ ٣٠ ابريل ٢٠١٩ من قبل السلطات الاماراتية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا” كان الزورق يؤدي تدريبات روتينية في المياه الإقليمية القطرية ثم تعرض لعطل فني جرفه إلى المياه الإقليمية الاماراتية، حيث قامت السلطات الاماراتية باحتجازه وطاقمه.

وقد دأبت دولة قطر خلال الأيام الماضية من خلال القنوات الدبلوماسية المتاحة وتدخل بعض الدول الصديقة والشقيقة لتأمين سلامة أفراد الطاقم وعدم تعرضهم لأي أذى.

وتعلن دولة قطر عن عودة الزورق القطري وأفراد الطاقم سالمين، وتشكر دولة قطر كل من سعى في تأمين عودتهم.