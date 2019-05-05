تركي الحمد يستأسد على المقاومة ويدافع عن إسرائيل.. وإعلامية جزائرية توقفه عند حده:”إلى مزبلة التاريخ”

تسببت تغريدة للكاتب السعودي الليبرالي تركي الحمد، في هجوم عنيف عليه من قبل متابعيه بعد إساءته للمقاومة الفلسطينية وتطاوله عليها في نفس الوقت الذي دافع فيه عن الاحتلال الإسرائيلي محملا حركة حماس نتائج القصف الإسرائيلي على غزة.

وقال “الحمد” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن):”ويتكرر المشهد، صواريخ من غزة على إسرائيل.. إسرائيل تقصف.. وساطة من هنا وهناك ثم يتوقف القتال، ويدفع الفلسطيني البسيط الثمن.”

ويتكرر المشهد..صواريخ من غزة على اسرائيل..إسرائيل تقصف..وساطة من هنا وهناك ثم يتوقف القتال، ويدفع الفلسطيني البسيط الثمن..إنها " المقاومة " يا صاحبي..ايران وتركيا في ورطة، والفلسطيني يدفع الثمن.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) May 4, 2019

وتابع متهما حركة المقاومة ومتطاولا عليها:”إنها ” المقاومة ” يا صاحبي..ايران وتركيا في ورطة، والفلسطيني يدفع الثمن.”

من جانبها هاجمت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي الكاتب السعودي، في رد عنيف قالت فيه:”على فكرة من يدافع عن أرضه وعرضه ويستشهد، سيكون في جنات الخلد بإذن الله”

وتابعت وفق ما رصدته (وطن):”ومن يدافع عن كيان صهيوني مجرم سيكون في مزبلة التاريخ، كل واحد سيجد نفسه في المكان الذي يليق به”

على فكرة من يدافع عن ارضه وعرضه ويستشهد….سيكون في جنات الخلد باذن الله …ومن يدافع عن كيان صهيوني مجرم سيكون في مزبلة التاريخ……كل واحد سيجد نفسه في المكان الذي يليق به …. — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) May 5, 2019

فيما أفحمه أحد النشطاء بقوله:”” ماذا لو تم قصف المملكة العربية السعودية من قبل أيران هل يجب على السعودية عدم الرد حفاظاً على أرواح السعوديين ؟ “

وأضاف:”هل رد السعودية على قصف الحوثيين تصرف أهوج خاطئ يدفع ثمنه المواطنين السعوديين ويعرض أرواحهم للخطر ؟”

" ماذا لو تم قصف المملكة العربية السعودية من قبل أيران هل يجب على السعودية عدم الرد حفاظاً على أرواح السعوديين ؟ "



هل رد السعودية على قصف الحوثيين تصرف أهوج خاطئ يدفع ثمنه المواطنين السعوديين ويعرض أرواحهم للخطر ؟ — Qatari #غزة #Ghaza #BDS (@DrQatari) May 4, 2019

وكتب آخر مهاجما الحمد:”الشياطين ستصفد باذن الله إلا الانس منها اللهم أخرسهم عن قول الباطل”

الشياطين ستصفد باذن الله

الا الانس منها

اللهم اخرسهم عن قول الباطل — سالم الشمري (@salemmmm319) May 4, 2019

وقال مصدر عسكري إسرائيلي، إن تل أبيب “لا تنوي وقف هجماتها الواسعة على قطاع غزة حاليًا”.

ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن المصدر الذي وصفته بالكبير، دون الكشف عن اسمه؛ أن الجيش الإسرائيلي “أمام تحدي النّيل من مطلقي القذائف” من القطاع.

وأضاف أن الجيش قصف السبت مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية، لتصنيع “وسائل قتالية”.

ومنذ أمس السبت، استشهد 7 فلسطينيين بينهم سيدة حامل، وجرح 47 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية ؛ فيما قُتل إسرائيلي، إثر سقوط صاروخ أُطلق من غزة، على منزل، في مدينة عسقلان. وفق ما ذكرت الاناضول التركية

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان وصل “الأناضول” نسخة منه، إنه قصف الليلة الماضية نحو 60 هدف في قطاع غزة، ليبلغ العدد الإجمالي لتك الأهداف منذ السبت حوالي 200 هدف، فيما أشار في بيان سابق أن نحو 250 صاروخا أُطلقت من غزة باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وبدأ التصعيد، يوم الجمعة بعدما قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصاب 51 آخرين، جراء قصفه موقعا لحركة “حماس”، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة “العودة.