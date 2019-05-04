“شاهد” دبلوماسي أمريكي: أمريكا أخطأت باعتمادها على السعودية كدولة صانعة للاستقرار

قال الدبلوماسي الأمريكي السابق في السعودية مايكل سبرينغمان، إن الولايات المتحدة الأمريكية أخطأت باعتمادها على السعودية كدولة صانعة للاستقرار.

وتابع في كلمة مصورة له نشرتها المعارضة السعودية في الخارج جمانة الصانع، أن السعودية تريد السيطرة على اليمن، من خلال تجويع شعبه، مشيرا إلى أن الدعم العسكري الأمريكي هم من يمكن السعودية من قصف المدنيين في اليمن.

الدبلوماسي الأمريكي السابق في #السعودية مايكل سبرينغمان: أخطأت #أمريكا باعتمادها على السعودية كدولة صانعة للاستقرار، فهي تريد السيطرة على #اليمن من خلال تجويع شعبه، ودعمنا العسكري يمكنهم من قصف المدنيين في اليمن..#رمضان_المبارك pic.twitter.com/C6vtGo3k78 — جمانة الصانع (@jomanasane3) May 4, 2019

وكان “سبرينغمان” صرح قبل أيام بأن ترامب مهووس بالمال السعودي وليس الحقائق”.

وأضاف “إذا لم تذهب الأموال إلى ترامب شخصيًا، فمن المؤكد أنها تذهب إلى أصدقائه في الشركات الكبرى وشركات التسلح خصوصا.”، وهو يرى أن ترامب يهتم بالمال أكثر من الناس أو الحقوق المدنية.

وبالانتقال إلى القدس، يتحدث العارف بخبايا المنطقة كيف أن تهور ترامب في التعاطي مع قضايا المنطقة لا سيما القدس مرده إلى تجاهله رأي المسلمين والعرب حول القدس. ” إنه ببساطة لا يهتم” يقول سبرينغمان.

ويضيف سبرينغمان عن ترامب: “إنه محاصر من قبل الصهاينة، حتى في أسرته، إنه نرجسي وقليل الاحترام لأي شخص سوى نفسه، وهو يحتقر المسلمين والعرب. انظر فقط إلى سياسته المتعلقة بالهجرة”.