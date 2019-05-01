جماعة الإخوان تكشف عن ضغوط يتعرض لها ملك الأردن وتشكره بسبب موقفه “الأصيل”

أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا نددت فيه بطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إدارته النظر في إمكانية حظر الجماعة وتصنيفها “منظمة إرهابية”.

الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن معاذ الخوالدة، قال إن علاقة “الرشد” هي من تحكم العلاقة بين النظام السياسي في الأردن والجماعة، منذ تأسيسها قبل نحو 70 عاما، وإن العلاقة بين الطرفين ليست طارئة وسلوكها يؤكد نهجها المدني والديمقراطي والإصلاح والتداول السلمي للسلطة.

وأضاف الخوالدة: “نثمن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني، بشأن مقاومته لضغوط إقليمية ودولية سابقة تتضمن حظر الجماعة وتصنيفها إرهابية”، مشيرا إلى تقديم الشكر له عبر كتلة الإصلاح النيابية التي التقت الملك في وقت سابق.

وشدد على أن موقف عبدالله الثاني الرافض لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية، “موقف أصيل وليس جديدا على المشهد السياسي الأردني”.

وأكد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، على أن العلاقة بين النظام والجماعة، لم تصل إلى مرحلة القطيعة، حتى في الأوقات التي تحدث فيها الأزمات، لأن الجماعة تؤمن بأن الخاسر من كسر العظم هو الوطن.

وفي وقت سابق، أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز، أن الإدارة الأمريكية تعمل لإدراج الإخوان المسلمين على قائمة التنظيمات الإرهابية.