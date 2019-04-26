“وقف في نصف المسجد ونظر إلى السماء”.. “شاهد” تفاصيل لحظة وفاة الشيخ عبد اللطيف عربيات

أعلن في الأردن، الجمعة، وفاة رئيس مجلس النواب الأردني السابق، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، عبد اللطيف عربيات، وذلك أثناء خطبة الجمعة في مسجد أم العلا بضاحية الرشيد، في العاصمة عمّان.

وعربيات من أبرز وجوه الحركة الإسلامية في الأردن، وتسلم رئاسة مجلس النواب ثلاث دورات؛ من عام 1990 إلى 1993، وعضو مجلس الأعیان من 1993-1997.

ونشرت صحيفة “الغد” الأردنية تفاصيل لحظة وفاة عربيات، أثناء حضوره صلاة الجمعة.

وكان العاهل الأردني الراحل، الملك حسين بن طلال، منحه لقب “معالي”، على الرغم من عدم استلامه لأي حقيبة وزارية، وترأس جبهة العمل الإسلامي، قبل أن يتفرغ لمناصب اجتماعية وبيئية.

وكان عربيات أيضاً عضواً في اللجنة الملكية للميثاق الوطني، التي شكلها الملك حسين عام 1990، وعينه الملك عبد الله الثاني عضواً في اللجنة الملكية للأجندة الوطنية عام 2005.