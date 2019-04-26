عبد اللطيف عربيات
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“وقف في نصف المسجد ونظر إلى السماء”.. “شاهد” تفاصيل لحظة وفاة الشيخ عبد اللطيف عربيات

By وطن
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أعلن في الأردن، الجمعة، وفاة الأردني السابق، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، ، وذلك أثناء خطبة الجمعة في مسجد أم العلا بضاحية الرشيد، في العاصمة عمّان.

وعربيات من أبرز وجوه الحركة الإسلامية في الأردن، وتسلم رئاسة مجلس النواب ثلاث دورات؛ من عام 1990 إلى 1993، وعضو مجلس الأعیان من 1993-1997.

ونشرت صحيفة “الغد” الأردنية تفاصيل لحظة وفاة عربيات، أثناء حضوره صلاة الجمعة.

وكان الراحل، الملك حسين بن طلال، منحه لقب “معالي”، على الرغم من عدم استلامه لأي حقيبة وزارية، وترأس جبهة العمل الإسلامي، قبل أن يتفرغ لمناصب اجتماعية وبيئية.

وكان عربيات أيضاً عضواً في اللجنة الملكية للميثاق الوطني، التي شكلها الملك حسين عام 1990، وعينه عضواً في اللجنة الملكية للأجندة الوطنية عام 2005.

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  1. Sam يقول

    الله يرحمة و يغفر له

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