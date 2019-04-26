قطر والامارات
الهدهد

قطر تصفع الإمارات وترفض طلباً قدمته أبوظبي.. هذه تفاصيله

By خاص "وطن"
1

رفضت قطر، الجمعة، طلب الإمارات، بتشكيل لجنة حول منع الدوحة إدخال البضائع الإماراتية إلى الأسواق المحلية، مجددة التزامها الكامل باتفاقيات .

وأكد الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه في موقع “تويتر”، الجمعة، أن عدم تمكن السلع الإماراتية من دخول السوق القطرية يرجع فقط إلى تدابيرها الانفرادية بفرض حصار جائر غير قانوني على قطر.

وعلق الناشط القطري “بوغانم” على القرار القطري قائلاً :” الطلبات المقدمة من الإمارات ليس لها مبرر، وتجدد دولة قطر التزامها الكامل لاتفاقيات المنظمة “.

https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1121784480140632064

وأضاف بوغانم :” إن عدم تمكن السلع الإماراتية من دخول السوق القطرية يرجع فقط إلى تدابيرها الانفرادية بفرض #حصار جائر/غير قانوني على قطر “.

واستنكرت قطر مواصلة الإمارات الإبقاء على تدابيرها غير القانونية، وشكواها مع ذلك من عدم توافر إمكانية الوصول إلى السوق القطرية.

يشار إلى أن الإمارات ومعها السعودية والبحرين ومصر فرضت في يونيو 2017 حصاراً على قطر، لم يقتصر على قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة فقط، بل تضمن فرض حصار بري عليها، وإغلاقاً للمجالات الجوية والبحرية أمامها بشكل ينتهك الحقوق التجارية ليس لقطر وحدها، وإنما لشركائها التجاريين أيضاً.

قد يعجبك ايضا
تقارير

“إيكونوميست”: ضغط “سعودي-مصري-إماراتي” لبقاء السلطة بيد…

الهدهد

من سلطنة عُمان إلى فلسطين.. الإمارات تزور التاريخ وغضب عارم يُجبر قناة إماراتية على…

الهدهد

نتنياهو سعيد جدا بدعوة رسمية تلقاها من الإمارات للمشاركة في إكسبو الدولي 2020 بدبي

تقارير

سودانيون لـ السعودية والإمارات: لا نريد دعمكم المرتهن بمصالح ضيقة “حتى لو أكلنا…

  1. ابوخليل من ابوظبي يقول

    هناك تهديد ضد محمد بن زايد ال نهيان وال نهيان بالوهم والكذب بأنهم بيموتوا بالسكتة القلبية من دولة الخوارج الكفرة السحرة والعياذباللة اللة يسلمنا ونحمل المسؤولية جميع رؤساء الدول لو تعرضنا لموت اواذى حتى يوم القيامة

    الرد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.