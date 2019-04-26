“شاهد” ماذا فعلت هذه الفتاة العمانية عند تسلمها جائزتها وأبهرت العمانيين

اثار تصرف فتاة عمانية، اعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تسلمها جائزة دولية في مجال التصوير الضوئي.

وأعاد ناشطون عمانيون تداول الفيديو للفتاة حياة بنت يحيى البلوشية التي أبهرت كل من شاهدها أثناء تسلمها جائزة دولية في مجال التصوير الضوئي في مؤتمر بينالي الفياب للشباب التاسع والثلاثين 2018م الذي أقيم بجمهورية بلغاريا الشعبية وينظمه الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي (الفياب) .

وحصلت السلطنة على كأس العالم في مجال التصوير الضوئي للمرة الرابعة على التوالي.

وفازت بنت السلطنة حياة بنت يحيى البلوشية على الميدالية البرونزية عن فئة الشباب تحت ال ١٦ عاما.

وعند صعودها لتتسلم جائزتها، رفضت بكل أدب السلام، ووضعت يدها على صدرها في علامة إنها لا تسلم على الرجال، مع إنها تحت ١٦ عاما، وأثار تصرفها إعجاب القائمين على الجائزة واحترموا رغبتها وتمسكها بدينها وعاداتها رغم صغر سنها.