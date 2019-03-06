تغريدة للملك عبدالله الثاني تثير غضب الأردنيين.. أطلقوا مئات التعليقات فرد عليهم بهذه التغريدة لامتصاص غضبهم

تسببت تغريدة للعاهل الأردني الملك عبد الثاني، بدا فيها مدافعا عن الفساد، بموجة غضب واستنكار لدى المغردين الأردنيين الذين أغرقوا حسابه بردودهم القوية دون خوف من العواقب، ليضطر الملك لاحقا بالتغريد مجددا محاولا امتصاص غضب الشباب الأردني.

وفي تعليقه على التسريبات التي تم تداولها خلال الفترة الماضية والتي أظهرت فسادا كبيرا في التعيينات الحكومية، بما فيها من مجاملات لأقارب نواب أو المبالغة برواتب بعض الموظفين، قال الملك عبد الله في تدوينة له عبر “تويتر”:” اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة، هما تعد صارخ على الحياة الشخصية وعلى الأعراف والقوانين، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا وقيمنا، أما تسريب المعلومات والوثائق الرسمية فهو أمر مرفوض ومناف للأخلاق ولن نسمح به، والقانون سيأخذ مجراه”.

اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة، هما تعد صارخ على الحياة الشخصية وعلى الأعراف والقوانين، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا وقيمنا. أما تسريب المعلومات والوثائق الرسمية فهو أمر مرفوض ومناف للأخلاق ولن نسمح به، والقانون سيأخذ مجراه — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) March 5, 2019

التغريدة أثارت استياء عدد كبير جدا من الشباب الأردني، الذين رأوا فيها إسنادا للفساد ودفاعا عن موقف الفاسدين، مذكرين إياه بمخاطبته للشباب بضرورة إسماع صوتهم، في حين طالبه اخرين بمنحهم حقوقهم الدستورية، مشيرين إلى ان هذا التهديد كان من الاولى ان يوجه نحو سارقي المال العام وليس ضد من يكشفهم.

سيدي صاحب الجلالة اعطنا حقوقنا المنصوص عليها بالقانون الأردني المادة رقم 1 من حقوق الإنسان والحريات العامة ينص على ( الأردنيون أمام القانون سواء، لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين)

وين حقنا!! — الاء دويكات (@Wrskz1Ayac2O3qR) March 5, 2019

لا اعتقد ان الشخصيات والوثائق التي تمس الفاسدين وتمس التجاوزات في اتخاذ القرارات والتعينات اهم من الوطن وابناء الوطن ..هذي الوثائق التي سربت اوقفت هذه التعينات لما فيها تجاوزات على الوطن وابناء الوطن..كلنا تحت الدستور سواسيه



وحفظ الله الاردن — شارلوك هولمز"الأردني" (@xw4xw) March 5, 2019

القانون يجب أن يأخذ مجراه ليحاسب من يعيين خارج إطار التنافس والعدالة والنزاهة في وقت ينام فيه أبناء الوطن أمام الديوان الملكي تحت الامطار بحثا عن فرصة عمل — Mohammed al Ersan (@JournalistErsan) March 5, 2019

ياطويل العمر



في الدول حيث "الحكم الرشيد"

المبلغ عن الفساد

تسن القوانين والتشريعات التي توفرله أقصى حماية

ماتسرب هو دليل على فساد مستشر لم تشهده اي دولة

طال كل شيء ليصل للجيش

المسرب ترفع له القبعة..لايهدد



نتمنى ان تتزايد اعداد الشرفاء في كل المواقع لفضح الفاسدين@RHCJO — Lahib Bani-Sakhar لهيب بني صخر (@LahibBaniSakhar) March 5, 2019

اكبر قضية نصب واحتيال تقوم بها الحكومة

علني .. وتحطيم لشباب



أعلنوا عن فتح باب التجنيد



أ_شهاده ميلاد مصدقة "طوابع "

2شهاده مدرسية مصدقة "طوابع "



أعتقد جمعوا الحكومة أكثر. من نص مليون

دينار



وفي النهاية كل هذا إلى الزبالة #الرزاز



️ pic.twitter.com/N8nG51V7Oj — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skarree) March 5, 2019

أتدرون ما معنى "وقف إغتيال الشخصية"، و "عدم السماح بنشر الوثائق الرسمية"؟!!!



إليكموها:



"سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه محاربة الفساد والمفسدين، وسنعاقب كل من يفضح الخيانات الوطنية والجرائم الإقتصادية."



لا اعتقد ان هذا الكلام صادر عن الملك! اللهم إن الأردن مغلوب فانتصر… — Dr. Fayq Al Akayleh الدكتور فائق العكايله (@bsbann) March 5, 2019

زعلت يا ملك. البلاد على هالشخصيات!! اما الشباب العاطلين عن العمل جائوا من الشمال والجنوب بحثاً عن أحلامهم

من هم لنغتال احلامهم قبل شخصياتهم. — saba Bdour (@BdourSaba) March 5, 2019

فعلاً النظر من الاعلى غير النظر من الاسفل

هم يرو اغتيال الشخصية والتسريب ونحن نرى غياب الشفافية والعدالة في التعيينات ورواتب خيالية تهدر على حساب جيب المواطن — خالد فضي عليمات (@GX0xCGTnX4opv37) March 5, 2019

يعني نظل نتفرج على الي سرقوا البلد وما ندافع عن ابسط حقوقنا بكفي الرواتب الفلكية الي بتقاضوها وبمنحوها لاصحابهم ومعارفهم واحنا النا الله — ahmad…..Hyasat (@ahmadhyasat203) March 5, 2019

جلالتك تم إغتيال أحلامنا وشبابنا وفرص تحقيقها بات مستحيل

بيننا وبين الموت شعره أين المفر؟! — سيِرِينٌّ✿ (@7o_bi) March 5, 2019

سيدي أنت تقول معلومات ووثائق رسميه أسمها معلومات كيف تصبح معلومات ℹ اذا لم نعلم عنها ومصطلح اغتيال الشخصيه هو الدخيل علينا…. سيدي اعذرني فأنا احبك وعشان هيك بقولك ليتك لم تغرد سيدي مغترب لأني ارى حلمي مستحيل في بلدي — خالد (@1__fk) March 5, 2019

الردود القاسية التي رد بها الشباب الأردني والتي عبر فيها عن يأسه من الاوضاع وعدم قدرته على الصبر عليها، دفعت الملك عبد الله الثاني للرد بتغريدة أخرى في محاولة امتصاص الغضب.

وقال العاهل الأردني:” لا بد من أن يرتكز التوظيف على أسس العدالة والنزاهة، وفي الوقت ذاته يجب أن لا يتعرض شبابنا مثل زيد أو لانا أو فيصل أو غيرهم للإساءة والتجريح، فرص العمل يجب أن تكون متاحة لجميع الشباب بشفافية ومساواة، ضمن معيارين أساسيين هما الكفاءة والجدارة”.

لا بد من أن يرتكز التوظيف على أسس العدالة والنزاهة، وفي الوقت ذاته يجب أن لا يتعرض شبابنا مثل زيد أو لانا أو فيصل أو غيرهم للإساءة والتجريح. فرص العمل يجب أن تكون متاحة لجميع الشباب بشفافية ومساواة، ضمن معيارين أساسيين هما الكفاءة والجدارة — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) March 5, 2019

وتأتي التغريدات في ظل نشر ناشطين ومعارضين أردنيين ما قالوا أنها وثائق مسربة تثبت وجود حالات فساد في الأجهزة الحكومية والجيش من بينها تعيينات لمسؤولين أردنيين وأجانب في مناصب عليا برواتب مرتفعة في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأوضاع اقتصادية صعبة.

ومن بين الوثائق التي تداولها ناشطون، عقد تعيين لضابط باكستاني متقاعد بصفة مستشار في الجيش براتب 10000 دولار شهريا، وأخرى تتحدث عن إيفاد ضابط يظهر من اسمه أنه غير أردني إلى بريطانيا.

مهو ابو غصاب راسو كلو كرشات ومقادم اكيد بده مستشار‼️

بس معقول #الاردن ما فيها واحد بفهم مثل الباكستاني ⁉️#Jordaniancitizn pic.twitter.com/PMMuD1L6rn — مواطن اردني 🇯🇴🇯🇴 (@Jordaniancitizn) March 4, 2019

كما تم تداول وثائق تشير إلى تعيين ثلاثة موظفين في وزارة العدل برواتب مرتفعة للغاية، إذ جرى تعيين اثنين في وحدة إدارة قنوات التواصل الاجتماعي براتب ألفي دينار شهريا (نحو 3 آلاف دولار)، وموظفة بمسمى منسق مشاريع براتب شهري 3 آلاف دينار (4.2 آلاف دولار)، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء عمر الرزاز لإلغائها.

ومطلع الشهر الماضي، أثارت تعيينات أشقاء لنواب في مجلس النواب، بوظائف قيادية عليا بالدولة، موجة من الاستهجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني للتدخل، وتوجيه الحكومة بالتعيين على أساس الكفاءة وبشفافية.