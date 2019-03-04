كاتب قطري عن الاستنفار السعودي دفاعا عن إسرائيل: “النظام السعودي عار على الإسلام”

شن الكاتب القطري المعروف فهد العمادي، مدير التحرير التنفيذي لصحيفة “الوطن” القطرية، هجوما عنيفا على النظام السعودي بعد الفضيحة التي حدثت بمؤتمر البرلمانيين العرب المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان، واستماتة مندوب السعودية في الدفاع عن الاحتلال.

وتعليقا على اعتراض رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ خلال تلاوته البيان الختاميّ للمؤتمر على توصية جاء فيها أن كافة أشكال التقارب والتطبيع مع الاحتلال مرفوضة، قال “العمادي” في تغريدة له رصدتها (وطن):”النظام السعودي .. عار على الإسلام”

النظام السعودي .. عار على الإسلام ! https://t.co/JuwrUyHnqy — فهد العمادي (@fahedalemadi) March 4, 2019

واعترض كل من السعودية والإمارات ومصر، الاثنين، على بيان مؤتمر البرلمانيين العرب المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان؛ لمطالبته بوقف التطبيع مع “إسرائيل”.

وجاء الاعتراض خلال أعمال المؤتمر الـ19 للاتحاد البرلماني العربي، الذي انطلقت أعماله في الأردن، أمس الأحد، بعد أن طالب رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، بإدراج رفض التطبيع و”تحريمه سياسياً” ضمن البيان الختامي للمؤتمر.

واعتبر رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله آل الشيخ، أن “الدعوة لوقف التطبيع مع إسرائيل من اختصاص السياسيين وليس البرلمانيين” (في إشارة إلى الغانم)، مطالباً بـ”حذف هذا البند من بيان مؤتمر البرلمانيين العرب”.

وفي الإطار ذاته، طالب وفدا مصر والإمارات أيضاً رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، بمراجعة بحث بند وقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، لكن الطراونة تمسّك بالبند، وأكد أن الشعوب ترفض التطبيع.