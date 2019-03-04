عادل الجبير حسم “الجدل”.. السعودية تشترط على بشار الأسد هذا الأمر لإعادة فتح سفارتها بسوريا

في حسم للموقف السعودي من القضية السورية، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إنه “من السابق لأوانه إعادة سوريا لعضوية الجامعة العربية”.

وأضاف “الجبير” خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالعاصمة السعودية الرياض أن “إعادة فتح السفارة في دمشق يعتمد على تقدم العملية السياسية”.

وأكد عادل الجبير، أن لا تغيير في موقف بلاده من فتح السفارة في دمشق.

وتابع: “ننتظر نهاية الحرب للمساعدة في إعادة بناء سوريا”.

وكانت مصادر مطلعة كشفت أن السعودية أرسلت قنصلاً وموظفين اثنين إلى سفارتها بدمشق، وهو ما يؤشر لحدوث تطور في قضية السماح للسوريين بأداء مناسك الحج هذا العام والتي ستكون خلال شهر أغسطس/آب المقبل.

ووفقا للمصادر المطلعة التي تحدثت لصحيفة “القدس العربي” اللندنية، فإن إرسال السعودية لقنصل وموظفين مفتَرَض أنه لغرض منح التأشيرات للراغبين في الحج من السوريين، بينما لم تفتح السفارة أبوابها أمام المراجعين حتى الآن.

ومنذ 3 أشهر أرسلت مديرية الحج في وزارة الداخلية السورية كتاباً تطلب فيه من سلطات الحج السعودية تحديد موعد للاجتماع مع وفد سوري من مديرية الحج للبحث في مسألة السماح للسوريين من داخل سوريا بأداء فريضة الحج هذا العام، لكن السلطات السعودية ووفق ما قالت مصادر في وزارة الداخلية السورية لم ترُدّ على الطلب السوري حتى الآن.

ووضع التليفزيون الرسمي السوري إعلانا مستمرا على شريطه الإخباري بأن وزارة الداخلية السورية ستتلقى طلبات الحج حتى تاريخ 28/3/2019 .

ولدى سؤال الصحيفة للمصادر ذاتها في وزارة الداخلية عما إذا كان هذا الإعلان يؤشر إلى أن الرياض ستسمح للسوريين بالحج هذا العام، قالت المصادر إن وزارة الداخلية ستقوم بما عليها من تلقي طلبات الحج ومن استعدادات وإجراءات لغرض الحج، وأنها تأمل أن يحصل هذا العام تغيير ما في تعاطي الرياض مع تلك القضية.