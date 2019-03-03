نائب أردني أثار غضبه رئيس البرلمان المصري بعد حديثه عن حل الدولتين:” لا يعرف العار من لا يعرف الشرف يا سيد”

شن النائب الأردني طارق خوري هجوما عنيفا على رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال بسبب كلمته التي ألقاها في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمان والتي أقر فيها بحق إسرائيل في إقامة دولتها شرط الانسحاب إلى حدود عام 1967.

وقال “خوري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مهاجما “عبد العال”:” طالعنا رئيس البرلمان المصري علي عبد العال خلال إفتتاح مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي اليوم، بخطاب مقيت لا يخدم إلا الكيان الصهيوني”.

وأضاف:” تحدّث “دولته” بلسان كامب ديفيد وليس بلسان الشعب والبرلمان المصري عن الكيان الصهيوني والتنازل عن أراضي 48 وعن القدس “الغربية”.

1- طالعنا رئيس البرلمان المصري علي عبد العال خلال إفتتاح مؤتمر الإتحاد البرلماني العربي اليوم، بخطاب مقيت لا يخدم إلا الكيان الصهيوني. تحدّث "دولته" بلسان كامب ديفيد وليس بلسان الشعب والبرلمان المصري عن الكيان الصهيوني والتنازل عن أراضي 48 وعن القدس "الغربية" pic.twitter.com/h84n5FJ7vU — Tarek Khoury MP (@TarekSamiKhoury) March 3, 2019

وفي تدوينة أخرى، صعد خوري من هجومه على “عبد العال” قائلا:” لطّخ عبد العال الإنجاز الأردني بجمع الدول العربية تحت عنوان “القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”.

وأضاف:”نقول له ما قاله أنطون سعادة بالمتخاذلين: “لا يشعر بالعار من لا يعرف العار ولا يعرف العار من لا يعرف الشرف ويا لذلّ قوم لا يعرفون ما هو الشرف و ما هو العار”.

2- لطّخ عبد العال الإنجاز الأردني بجمع الدول العربية تحت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"

نقول له ما قاله أنطون سعاده بالمتخاذلين:

"لا يشعر بالعار من لا يعرف العار ولا يعرف العار من لا يعرف الشرف ويا لذلّ قوم لا يعرفون ما هو الشرف و ما هو العار" — Tarek Khoury MP (@TarekSamiKhoury) March 3, 2019

وكان رئيس البرلمان المصري قد أكد في كلمته أمام مؤتمر اتحاد البرلمانات العربية على أن مصر مازالت تكافح وتمد يدها في المحافل الدولية من أجل سلام عادل يقوم على حل الدولتين، دولة فلسطينية عاصمتها القدس، ودولة إسرائيلية، دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، مؤكدا على أن هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن القبول به.

جدير بالذكر إن العاصمة الأردنية عمان، شهدت الأحد، أعمال الدورة 29 للاتحاد البرلماني العربي، بمشاركة رؤساء 16 برلمانًا وممثلين عن بقية الدول، وسط ملفات عربية عالقة وتوقعات متواضعة لنتائج هذه الدورة.