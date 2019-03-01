الهدهد

برلمان قرغيزستان يزف بشرى للعُمانيين باتخاذه هذا القرار

By وطن
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في خطوة هامة تعكس مدى العلاقات التي تربط بين البلدين، أصدر قرارا يعفي مواطني تأشيرة الدخول للبلاد.

ووفقا لما نشره المرشد السياحي العماني عبد الله العريمي، فقد قرر البرلمان القرغيزي منح حرية الدخول لمواطني سلطنة عمان بدون تأشيرة تشجيعا للسياحة.

وكان المواطن العماني سابقا يحتاج إلى تأشيرة دخول مسبقة تبلغ رسومها 50 دولارا، إلى أن هذا القرار منح العمانيين حرية الدخول كباقي مواطني الدول الخليجية.

يشار إلى أن حساب السياحة في قرغيزستان على موقع الصور العالمي “إنستجرام” قد أكد صحة الخبر .


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