بإدارة طحنون بن زايد.. المخابرات التركية ترصد محاولات تجسس إماراتية بهذه الطرق

كشف حساب “ذئب الأناضول” على موقع التدوين المصغر “تويتر” عن معلومات هامة مرتبطة بالاستثمارت الإماراتية في تركيا وعلاقتها بالنشاطات التجسسية، مؤكدا رصد المخابرات التركية للعديد من هذه النشاطات.



وقال “ذئب الأناضول” في تدوينات له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يمتلك رجال الأعمال الإماراتيين عدة استثمارات في تركيا في القطاعات الإستثمارية المربحة، لكنّ ما لفت انتباه مخابراتنا هو شراء الإمارات لشركات تركية بمبالغ أكبر من قيمتها السوقية ذات عائد استثماري محدود.”

يمتلك رجال الأعمال الإماراتيين عدة استثمارات في تركيا في القطاعات الإستثمارية المربحة، لكنّ ما لفت انتباه مخابراتنا هو شراء الإمارات لشركات تركية بمبالغ أكبر من قيمتها السوقية ذات عائد استثماري محدود. — ذئب الأناضول (@Anadolu0Kurdu) February 28, 2019

وأضاف في تدوينة أخرى أن الإمارات قامت “مؤخراً بشراء العديد من الشركات التركية خصوصاً العاملة في قطاعات الشحن والنقل البحري، بغرض جمع معلومات حيوية والحصول على البيانات المتعلقة بالمواطنين والمقيمين في تركيا.”.

قامت الإمارات مؤخراً بشراء العديد من الشركات التركية خصوصاً العاملة في قطاعات الشحن والنقل البحري، بغرض جمع معلومات حيوية والحصول على البيانات المتعلقة بالمواطنين والمقيمين في تركيا. — ذئب الأناضول (@Anadolu0Kurdu) February 28, 2019

وأوضح أن شركة (ميراج الإماراتية) التي تتخذ من دبي مقراً لها اشترت “شركة الشحن الشهيرة في تركيا (MNG KARGO) عام ٢٠١٧، ويعتبر قطاع الشحن والبريد من اهم القطاعات التركية وذلك لامتلاكه بيانات ضخمة عن الأشخاص والمؤسسات.”

اشترت شركة (ميراج الإماراتية) التي تتخذ من دبي مقراً لها شركة الشحن الشهيرة في تركيا (MNG KARGO) عام ٢٠١٧، ويعتبر قطاع الشحن والبريد من اهم القطاعات التركية وذلك لامتلاكه بيانات ضخمة عن الأشخاص والمؤسسات. — ذئب الأناضول (@Anadolu0Kurdu) February 28, 2019

وتابع “ذئب الأناضول” سرد تفاصيل هذه المحاولات الإماراتية، مشيرا إلى انه “مؤخراً اشترت الإمارات شركة متخصصة بالتذاكر الإلكترونية للنقل البحري في إسطنبول بهدف التجسس على مستخدمي هذه الخدمة وجمع بياناتهم الشخصية ورصد تحركاتهم اليومية”.

ومؤخراً اشترت الإمارات شركة متخصصة بالتذاكر الإلكترونية للنقل البحري في إسطنبول بهدف التجسس على مستخدمي هذه الخدمة وجمع بياناتهم الشخصية ورصد تحركاتهم اليومية. — ذئب الأناضول (@Anadolu0Kurdu) February 28, 2019

واختتم الحساب تدويناته موضحا أن جهاز الإستخبارات الإماراتي تحت إدارة المستشار “طحنون بن زايد” يحاول تنفيذ المهام التجسسية ضدّ تركيا باستخدام واجهة الشركات التجارية والإستثمارية – مستفيداً من نظام تجارة السوق الحرة “.



واكد على انه ” لا يعلم أن عيون ذئاب الأناضول أكثر حدّة من نظام عين الصقر الإلكتروني”.



