أنباء عن قيام الأردن بالقبض على المرتزق يوسف علاونة “شارب بول ابن زايد”
تداول ناشطون أردنيون وقطريون أنباء عن قيام السلطات الأردنية بإلقاء القبض على “المرتزق” يوسف علاونة نتيجة لتطاوله المستمر على قطر .
وأطلق الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاج بعنوان:”#الاردن_لا_تقبل_الاساءة_لقطر” أوضحوا من خلاله الأسباب التي دفعت الأردن للقبض على “علاونة”، مقدمين الشكر للأردن حكومة وشعبا، مشيرين إلى أنه كان يمثل عامل فتنة لتفريق العرب بإيعاز من “شيطان العرب” محمد بن زايد.
ويعتبر “علاونة” أحد الاعلاميين المرتزقة الذين تستخدم السعودية والإمارات للهجوم والتطاول على دولة قطر، منذ بدء الأزمة الخليجية.
ولا يكفّ “علاونة” -الذي خصصت له السعودية برنامجاً خاصاً على إحدى قنواتها- عن سبّ وشتم القطريين بألفاظٍ نابية.
كما اعترف “علاونة” انه مرتزق ويتقاضي أموال من محمد بن زايد و محمد بن سلمان مقابل السبّ ليل نهار.