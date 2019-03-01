أنباء عن قيام الأردن بالقبض على المرتزق يوسف علاونة “شارب بول ابن زايد”

تداول ناشطون أردنيون وقطريون أنباء عن قيام السلطات الأردنية بإلقاء القبض على “المرتزق” يوسف علاونة نتيجة لتطاوله المستمر على قطر .



وأطلق الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاج بعنوان:”#الاردن_لا_تقبل_الاساءة_لقطر” أوضحوا من خلاله الأسباب التي دفعت الأردن للقبض على “علاونة”، مقدمين الشكر للأردن حكومة وشعبا، مشيرين إلى أنه كان يمثل عامل فتنة لتفريق العرب بإيعاز من “شيطان العرب” محمد بن زايد.

كفو وبيض الله وجهك يا بومحمد

نعم المرتزق يوسف علاونه هذا مكانك ،، سب الدين وسب الرموز ولا حشم النشاما ولا حشم نفسه قبل ذلك @ALENAZI_ABDULLA

#الاردن_لا_تقبل_الاساءه_لقطر pic.twitter.com/m0vu8XYwKC — مبارك بن زايد ال شهوان (@mzalshahwani) March 1, 2019

#الاردن_لا_تقبل_الاساءة_لقطر#قطر الشقيقة ورموزها وقيادتها والقطريين الأشقاء لهم كل الأحترام والتقدير بعيون وقلوب النشامى

الإساءة ليست من شيمنا ولا هي أخلاقنا وطبعنا

نرد الجميل بالجميل

المعروف بالمعروف قيادة وشعبا

نحن نبض واحد ولن يستطيع كائنا من كان بالتأثير سلبا بيننا 🇶🇦❤️🇯🇴 pic.twitter.com/Mk5MlNRbIg — علاء عناسوہ (@anaswahalaa) March 1, 2019

#الاردن_لا_تقبل_الاساءة_لقطر الحمد لله تم القاء القبض على السفيه العلاونة .. الشعب الاردني لا يسيء لاي بلد كل الدول وشعوبها محل احترام وتقدير لدى الشعب الاردني ولا نقبل الاساءة لاي طرف كان . — Hamam Alfawarah 🇯🇴🇹🇷🇨🇳🇷🇺 (@dtr352524273749) March 1, 2019

#الاردن_لا_تقبل_الاساءة_لقطر

منذ بداية الازمة وحلف الفجار يحاولون دس السم في العسل بين دول قطر والمملكة الاردنية الهاشمية ولكن

القيادتين مدركين لهذا العبث

الآتي

من ابوظبي pic.twitter.com/plsT4U7IRl — ابن قطر (@ebnqataralmulla) March 1, 2019

#الاردن_لا_تقبل_الاساءة_لقطر



رسالة لحلف الفجار ..جعل هالضحكة ماتفارقكم يالشرفاء ياللي كلمة الوفاء والمعدن الأصيل ذهب لايتغير مهما طالت السنوات ..حفظكم الله للأمة العربيه والاسلامية❤️❤️

((🇶🇦الشيخ تميم ..الملك عبدالله🇯🇴))

جعل هالإبتسامة دوم يارب العالمين😍😍

خط أحمر للشرفاء👍🏻 pic.twitter.com/gFJFWFPdH1 — 🗞✉️أًوراق مبعثره☄🌪🌾 (@qqaaww12345) March 1, 2019

ويعتبر “علاونة” أحد الاعلاميين المرتزقة الذين تستخدم السعودية والإمارات للهجوم والتطاول على دولة قطر، منذ بدء الأزمة الخليجية.

ولا يكفّ “علاونة” -الذي خصصت له السعودية برنامجاً خاصاً على إحدى قنواتها- عن سبّ وشتم القطريين بألفاظٍ نابية.

كما اعترف “علاونة” انه مرتزق ويتقاضي أموال من محمد بن زايد و محمد بن سلمان مقابل السبّ ليل نهار.