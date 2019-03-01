يوسف علاونة ومحمد بن زايد
يوسف علاونة ومحمد بن زايد
الهدهد

أنباء عن قيام الأردن بالقبض على المرتزق يوسف علاونة “شارب بول ابن زايد”

By وطن
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تداول ناشطون أردنيون وقطريون أنباء عن قيام السلطات الأردنية بإلقاء القبض على “المرتزق” نتيجة لتطاوله المستمر على .

وأطلق الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاج بعنوان:”#الاردن_لا_تقبل_الاساءة_لقطر” أوضحوا من خلاله الأسباب التي دفعت للقبض على “علاونة”، مقدمين الشكر للأردن حكومة وشعبا، مشيرين إلى أنه كان يمثل عامل فتنة لتفريق العرب بإيعاز من “شيطان العرب” محمد بن زايد.

ويعتبر “علاونة” أحد الاعلاميين المرتزقة الذين تستخدم والإمارات للهجوم والتطاول على دولة قطر، منذ بدء الأزمة الخليجية.

ولا يكفّ “علاونة” -الذي خصصت له السعودية برنامجاً خاصاً على إحدى قنواتها- عن سبّ وشتم القطريين بألفاظٍ نابية.

كما اعترف “علاونة” انه مرتزق ويتقاضي أموال من محمد بن زايد و محمد بن سلمان مقابل السبّ ليل نهار.

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