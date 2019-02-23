“شاهد” فتح تستنفر في غزة وتمزق لافتات تطالب محمود عباس بالرحيل

نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن أنصار حركة فتح في شمال قطاع غزة، حطموا لافتات عُلّقت عليا صور تطالب برحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقالت إن تمزيق وتحطيم اللافتات تخلله هتافات تندد بالحملة التي طالت الرئيس عباس، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت مصادر في حركة فتح، أن مسيرات تأييد للرئيس “أبو مازن” جابت شوارع غزة، ندد المشاركون فيها بالحملة التي تطال الرئيس محمود عباس.

وانتشرت في انحاء متفرقة من قطاع غزة، صور تطالب برحيل الرئيس “أبو مازن”، بالتزامن مع حملة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل ذات المطالب.

وفي المقابل، دعا عدد من النشطاء المعارضين للرئيس محمود عباس، الى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأحد، في ساحة السرايا وسط مدينة غزة.