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“شاهد” فتح تستنفر في غزة وتمزق لافتات تطالب محمود عباس بالرحيل

By خاص "وطن"
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نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن أنصار في شمال قطاع ، حطموا لافتات عُلّقت عليا صور تطالب برحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقالت إن تمزيق وتحطيم اللافتات تخلله هتافات تندد بالحملة التي طالت الرئيس عباس، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت مصادر في حركة فتح، أن مسيرات تأييد للرئيس “أبو مازن” جابت شوارع غزة، ندد المشاركون فيها بالحملة التي تطال الرئيس .

وانتشرت في انحاء متفرقة من قطاع غزة، صور تطالب برحيل الرئيس “أبو مازن”، بالتزامن مع حملة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل ذات المطالب.

وفي المقابل، دعا عدد من النشطاء المعارضين للرئيس محمود عباس، الى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأحد، في ساحة السرايا وسط مدينة غزة.

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  1. Sam يقول

    ارحل مع الخرا عليك

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