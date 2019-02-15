“شاهد” هكذا برر وزير الخارجية اليمني جلوسه بجانب “نتنياهو” في مؤتمر “وارسو”

بعد الهجوم الشديد الذي تغرض له في أعقاب ظهوره بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر وارسو ومسارعته لإعطء “نتنياهو” المايكروفون خلال جلسات المؤتمر، حاول وزير الخارجية اليمني خالد اليماني تبرير موقفه، زاعما إن منظمي المؤتمر هم المسؤولون عن هذه الترتيبات.

وقال “اليماني” في مقطع فيديو تداوله نشطاء على “تويتر” إن ممثلي اليمن وغيرها من الدول العربية يشاركون في جلسات للأمم المتحدة، يوجد بها مسؤولون إسرائيليون، متابعا: “لم نأت للحديث عن القضية الفلسطينية، جئنا إلى وارسو للحديث عن التدخلات الإيرانية في اليمن والحل والخروج من الأزمة”.

وقال الوزير اليمني إنه “تصادف أن هناك مشتركات في المؤتمر، فأعداؤهم (إسرائيل) إيران، ونحن نعتبر أن الخطر الأكبر الذي يهددنا هي إيران”.

وزير الخارجية اليمني #خالد_اليماني معلقا على جلوسه إلى جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية: إيران عدو مشترك pic.twitter.com/KyoVegrVkW — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) February 14, 2019

وكان اليماني، نشر تغريدات على حسابه في تويتر ردا على الانتقادات قال فيها، إن “موقف بلاده من القضية الفلسطينية ثابت ولا يقبل المزايدة”، مضيفا أن “المشاركة في وارسو لم تكن لمناقشة فلسطين، بل لحشد المجتمع الدولي لمواجهة التوسعية الإيرانية في اليمن”.

وقال إن “الأخطاء البروتوكولية هي مسؤولية الجهات المنظمة، كما هو الحال دائما في المؤتمرات الدولية، كان الوجود اليمني في وارسو، لمواجهة إيران، جزءا من معركة استعادة الشرعية التي لا ينسحب منها إلا الجبناء. محاولات وضع صبغات مخالفة للواقع لغرض المزايدة السياسية لن يثنينا عن الدفاع عن اليمن”.