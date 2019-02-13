بدا كالستارة المتنقلة.. “شاهد” محمد بن راشد يواصل إبهار العالم بأزيائه الغريبة ويثير موجة سخرية

من جديد عاد حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ليواصل إبهار العالم بأزيائه غير المألوفة والتي تثير السخرية لدى رواد مواقع التواصل.

وفي السياق، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو جديد لـ”ابن راشد” خلال حضوره الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات التي ختمت أعمالها في دبي الثلاثاء مرتديا ثوبا وعقالا بنيا اللون.

ووفقا لما ظهر في الفيديو، فقد بد الكم اليمين للثوب أطول من الكم اليسار، في حين ظهر وهو يمشي بطريقة غريبة، بدت كالرجل الآلي.

استغفرالله على هالملابس يذكرني ب فلم (فجر الاسلام ) ابو لهب 🤣 pic.twitter.com/XXe0KBOSVc — HAlMannai (@HAlMannai5) February 12, 2019

وتنوعت سخرية نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر” من لباسه وطريقة مشيته، حيث وصفه البعض بأبي لهب، في حين وصفه آخرون بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بينما أشار البعض لطريقة مشيته التي بدا فيها وكأنها آليا يمشي ببطاريات.

اشفيه يمشي على بطاريات — #الاسكوبلي زكريت (@naaiiif_qtr84) February 13, 2019

هذا مسئول القطار والرفق بلحيوان😂😀 — خليفه (@ugciaaxsBh3ARKr) February 13, 2019

القذافي الثاني

حب العظمة. — لطفي الباز (@TgT3T7TtU0ts7Ls) February 13, 2019

قصدج اللون كأنه ستاره متحركه😂🤣😂 — mohammed❤️psg❤️ (@PsgMohammed) February 13, 2019

ناقصه كم فسيلة وينقلب زرع 🤣🤣 — Ꮎℕ ⅅUᏆᎽ 😎 ‏﮼في،الخدمة (@On_69_Duty) February 13, 2019

فعلا فيلم فجرالاسلام في دور ابي سفيان ولا ابولهب — فارس الصحراء (@9oDeuEmDYcbuhQQ) February 13, 2019

ويتعمد حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم الذي يوزع وقته بين شواء السمك وإنقاذ السياح العالقين بصحراء دبي لاستعراض بطولاته ولا وقت عنده لشؤون إماراته ومواطنيه، إرتداء هذه الأزياء الغريبة والغير متناسقة دائما.

وسبق أن ظهر “ابن راشد” في شوارع مدينة “دوسلدروف” الألمانية بأغسطس/آب 2018، وهو يرتدي لباس غريب فسفوري اللون جعله محل سخرية النشطاء الذين وصفوه بـ”الضفدع الإماراتي”.

محمد بن راشد المكتوم

كاااااشخ..( بالفسفوري 😂😂😂)

في دوسلدروف من عشر دقايق 😂😂😂

والله ظنيت انه دورية شرطه 😂😂😂 pic.twitter.com/y9fZoEvZz4 — بوغانم (@hassanalishaq73) August 28, 2018

كما سبق أن أثارت صورا من اجتماع لحاكم دبي مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في لندن بمايو 2018 سخرية واسعة، حيث ظهر “ابن راشد” بملابس غير متناسقة ومضحكة.

وأظهرت الصور المتداولة حينها حاكم دبي وهو يجلس مع “ملك جزيرة الرتويت”، وقد ارتدى (سروال واسع وجاكت رث الهيئة تحته تيشرت تظهر منه الفانلة الداخلية).

ركزوا..على صورة البلشتيه

حاطين علبة الكلينكس على سلة الزباله

تلومونا..يوم نمرمط فيهم القاع..؟؟

تلومونا..يوم نتمسخر عليهم..؟؟

تلومونا..يوم نقول عنهم خمه..؟؟

تلومونا..يوم نقول عنهم هيلق..؟؟ pic.twitter.com/jB3waGZUGp — بوغانم (@hassanalishaq73) May 11, 2018

كما ظهر “ابن راشد” أيضا في مقطع فيديو سابق خلال إحضاره لابنته من المدرسة وهو يؤدي حركة أشبه لرقصات المغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون بلا خجل أو احترام لسنه ومقامه كمسؤول وحاكم.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن” في أبريل/نيسان 2018، فقد فاجأ “ابن راشد” الجميع بظهوره بشكل غريب وهو يرتدي حزاما على وسطه وضعه فوق الـ”تي شيرت” أظهره بمظهر المهرج.

ولم يكتف “ابن راشد” بمظهره، حيث فاجأ الجميع فور وصول ابنته والسلام عليها بالالتفاف بطريقة غريبة أقرب لأداء رقصات مايكل جاكسون.